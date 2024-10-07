Тренер Григорчук хочет досрочно уйти из зарубежного клуба

Тренер Роман Григорчук (слева) во время матча УПЛ. Фото: УНИАН

Бывший главный тренер одесского "Черноморца" Роман Григорчук собирается уйти из клуба, в котором работает после отъезда из Украины. Наставник собирается досрочно покинуть азербайджанский "Нефтчи".

Григорчук разочарован отношением местных футболистов к работе, сообщает портал "Футбольные трансферы".

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Карьера украинского тренера Романа Григорчука в чемпионате Азербайджана не сложилась. Он провел девять поединков во главе местного "Нефтчи", но команда не сумела одержать ни одной победы.

Тренер Роман Григорчук во время поединка в Украине. Фото: УНИАН

Почему Григорчук уходит в отставку

Тренер возглавил "Нефтчи" летом 2024 года после ухода из одесского "Черноморца". Однако один из самых титулованных клубов Азербайджана находится в серьезном кризисе, и украинский специалист не сумел исправить ситуацию.

В девяти турах национального первенства "Нефтчи" пять раз сыграл вничью и четырежды проиграл. Команда находится на предпоследнем месте в турнирной таблице. Григорчук сообщил руководству клуба о желании досрочно уйти в отставку. При этом наставник не будет требовать компенсацию за расторжение контракта.

Роман Григорчук известен как тренер, который успешно работает за пределами Украины. Он становился чемпионом трех стран в качестве наставника. Григорчук побеждал в Беларуси с солигорским "Шахтером" (2020), в Латвии с "Вентспилсом" (2006, 2007, 2008) и в Казахстане с "Астаной" (2019).

Напомним, капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко не сыграет за национальную команду из-за новой травмы.

Также повреждение получил полузащитник киевского "Динамо" Александр Пихаленок, который вернется на поле только через три недели.