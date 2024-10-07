Тренер Григорчук хоче достроково піти із закордонного клубу

Тренер Роман Григорчук (ліворуч) під час матчу УПЛ. Фото: УНІАН

Колишній головний тренер одеського "Чорноморця" Роман Григорчук має намір піти з клубу, в якому працює після від'їзду з України. Наставник має намір достроково залишити азербайджанський "Нефтчі".

Григорчук розчарований ставленням місцевих футболістів до роботи, повідомляє портал "Футбольні трансфери".

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Кар'єра українського тренера Романа Григорчука у чемпіонаті Азербайджану не склалася. Він провів дев'ять поєдинків на чолі місцевого "Нефтчи", але команда не зуміла здобути жодної перемоги.

Тренер Роман Григорчук під час гри в Україні. Фото: УНІАН

Чому Григорчук іде у відставку

Тренер очолив "Нефтчі" влітку 2024 після виходу з одеського "Чорноморця". Однак один із найтитулованіших клубів Азербайджану перебуває у серйозній кризі, і український фахівець не зумів виправити ситуацію.

У дев'яти турах національної першості "Нефтчи" п'ять разів зіграв унічию та чотири рази програв. Команда знаходиться на передостанньому місці у турнірній таблиці. Григорчук повідомив керівництво клубу про бажання достроково піти у відставку. При цьому наставник не вимагатиме компенсації за розірвання контракту.

Роман Григорчук відомий як тренер, який успішно працює за межами України. Він ставав чемпіоном трьох країн як наставник. Григорчук перемагав у Білорусі із солігорським "Шахтарем" (2020), у Латвії з "Вентспілсом" (2006, 2007, 2008) та в Казахстані з "Астаною" (2019).

Нагадаємо, капітан збірної України Андрій Ярмоленко не зіграє за національну команду через нову травму.

Також пошкодження отримав півзахисник київського "Динамо" Олександр Піхальонок, який повернеться на поле лише за три тижні.