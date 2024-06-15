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Впервые с начала полномасштабной войны президент "Шахтера" получил почетную награду — какую именно

15 июня 2024 07:21
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Президент ФК "Шахтер" Роман Ахметов получил награду Emmy Awards за документальный фильм
Вручение награды. Фото: shakhtar.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов получил почетную статуэтку за сериал о футбольном клубе. Награду Sports Emmy Awards главе "Шахтера" лично вручил режиссер этого документального фильма Владимир Мула.

Об этом пятницу, 14 июня, сообщили на сайте футбольного клуба "Шахтер".

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В среду, 22 мая, в Нью-Йорке избрали победителей премии Sports Emmy Awards.

Четырехсерийная лента Football Must Go On ("Футбол должен продолжаться") от компании Paramount+ победила в номинации "Документальный сериал". Этот фильм рассказывает о выступлениях "Шахтера" во время полномасштабной войны. Посмотреть сериал Football Must Go On украинские зрители смогут уже сейчас на платформе MEGOGO.

Как состоялось вручение награды

Статуэтку Ринату Ахметову передал режиссер Владимир Мула во время встречи в Киеве. Руководитель футбольного клуба поблагодарил за эту награду и отметил, что режиссер Владимир Мула целый год работал с командой, чтобы рассказать всему миру об Украине, о нападении врага, о духе, несокрушимости и мужестве украинского народа.

  • Впервые с начала полномасштабной войны президент
     
  • Впервые с начала полномасштабной войны президент
     
  • Впервые с начала полномасштабной войны президент
     
  • Впервые с начала полномасштабной войны президент
     
  • Впервые с начала полномасштабной войны президент
     
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Фото: shakhtar.com

Сам Владимир Мула отметил, что эта награда еще одна победа Украины и еще один шаг на пути Украины к великой Победе.

"Это не личная премия, а награда за весь проект, который очень хорошо иллюстрирует происходящие в Украине события. Это сериал не только о спорте, а о жизни людей, которые находятся в очень непростых условиях. И именно благодаря максимальному содействию футбольного клуба "Шахтер" нам удалось сквозь призму спорта рассказать миру о войне в Украине. С большой сцены церемонии Emmy Awards нам удалось еще раз привлечь внимание мира к Украине, украинцам и к тому, что у нас происходит, — это самое важное", — отметил режиссер документального фильма.

Напомним, через несколько дней сборная Украины стартует на чемпионате Европы-2024. Украинцы будут играть против команд Бельгии, Словакии и Румынии. Накануне соревнований футболисты представили видео с последствиями разрушений своих родных городов.

Также мы сообщали, что известного спортивного журналиста Андрея Сенькива мобилизовали в ряды ВСУ.

фильм
футбол
награда
ФК Шахтер
Ринат Ахметов
спорт

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