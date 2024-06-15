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Уперше з початку повномасштабної війни президент "Шахтаря" отримав почесну винагороду — яку саме

15 червня 2024 07:21
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Президент ФК "Шахтар" Роман Ахметов отримав нагороду Emmy Awards за документальний фільм
Вручення нагороди. Фото: shakhtar.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Президент ФК "Шахтар" Рінат Ахметов отримав почесну статуетку за серіал про футбольний клуб. Нагороду Sports Emmy Awards очільнику "Шахтаря" особисто вручив режисер цієї документальної стрічки Володимир Мула.

Про це п'ятницю, 14 червня, повідомили на сайті футбольного клубу "Шахтар".

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У середу, 22 травня, в Нью-Йорку обрали переможців премії Sports Emmy Awards.

Чотирисерійна стрічка Football Must Go On ("Футбол має тривати") від компанії Paramount+ перемогла в номінації "Документальний серіал". Цей фільм розповідає про виступи "Шахтаря" під час повномасштабної війни. Подивитися серіал Football Must Go On українські глядачі можуть вже зараз на платформі MEGOGO.

Як відбулося вручення нагороди

Статуетку Рінату Ахметову передав режисер Володимир Мула під час зустрічі в Києві. Очільник футбольного клубу подякував за цю нагороду та зазначив, що режисер Володимир Мула цілий рік працював із командою, аби розповісти всьому світу про Україну, про напад ворога, про дух, незламність і мужність українського народу.

  • Уперше з початку повномасштабної війни президент
     
  • Уперше з початку повномасштабної війни президент
     
  • Уперше з початку повномасштабної війни президент
     
  • Уперше з початку повномасштабної війни президент
     
  • Уперше з початку повномасштабної війни президент
     
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Фото: shakhtar.com

Сам Володимир Мула зазначив, що ця нагорода є ще однією перемогою України та ще одним кроком на шляху України до великої Перемоги.

"Це не особиста премія, а нагорода за весь проєкт, який дуже добре ілюструє ті події, що відбуваються в Україні. Це серіал не лише про спорт, а про життя людей, які знаходяться в дуже непростих умовах. І саме завдяки максимальному сприянню футбольного клубу "Шахтар" нам вдалося крізь призму спорту розповісти світові про війну в Україні. З великої сцени церемонії Emmy Awards нам вдалося ще раз привернути увагу світу до України, українців і до того, що в нас відбувається, — це найважливіше", — зазначив режисер документального фільму.

Нагадаємо, за кілька днів збірна України стартує на чемпіонаті Європи-2024. Українці гратимуть проти команд Бельгії, Словаччини та Румунії. Напередодні змагань футболісти презентували відео з наслідками руйнувань своїх рідних міст.

Також ми повідомляли, що відомого спортивного журналіста Андрія Сеньківа мобілізували до лав ЗСУ.

фільм
футбол
нагорода
ФК Шахтар
Рінат Ахметов
спорт

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