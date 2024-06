Президент ФК "Шахтар" Роман Ахметов отримав нагороду Emmy Awards за документальний фільм

Вручення нагороди. Фото: shakhtar.com

Президент ФК "Шахтар" Рінат Ахметов отримав почесну статуетку за серіал про футбольний клуб. Нагороду Sports Emmy Awards очільнику "Шахтаря" особисто вручив режисер цієї документальної стрічки Володимир Мула.

Про це п'ятницю, 14 червня, повідомили на сайті футбольного клубу "Шахтар".

Що відомо про фільм, який здобув нагороду Emmy Awards

У середу, 22 травня, в Нью-Йорку обрали переможців премії Sports Emmy Awards.

Чотирисерійна стрічка Football Must Go On ("Футбол має тривати") від компанії Paramount+ перемогла в номінації "Документальний серіал". Цей фільм розповідає про виступи "Шахтаря" під час повномасштабної війни. Подивитися серіал Football Must Go On українські глядачі можуть вже зараз на платформі MEGOGO.

Як відбулося вручення нагороди

Статуетку Рінату Ахметову передав режисер Володимир Мула під час зустрічі в Києві. Очільник футбольного клубу подякував за цю нагороду та зазначив, що режисер Володимир Мула цілий рік працював із командою, аби розповісти всьому світу про Україну, про напад ворога, про дух, незламність і мужність українського народу.









Фото: shakhtar.com

Сам Володимир Мула зазначив, що ця нагорода є ще однією перемогою України та ще одним кроком на шляху України до великої Перемоги.

"Це не особиста премія, а нагорода за весь проєкт, який дуже добре ілюструє ті події, що відбуваються в Україні. Це серіал не лише про спорт, а про життя людей, які знаходяться в дуже непростих умовах. І саме завдяки максимальному сприянню футбольного клубу "Шахтар" нам вдалося крізь призму спорту розповісти світові про війну в Україні. З великої сцени церемонії Emmy Awards нам вдалося ще раз привернути увагу світу до України, українців і до того, що в нас відбувається, — це найважливіше", — зазначив режисер документального фільму.

Нагадаємо, за кілька днів збірна України стартує на чемпіонаті Європи-2024. Українці гратимуть проти команд Бельгії, Словаччини та Румунії. Напередодні змагань футболісти презентували відео з наслідками руйнувань своїх рідних міст.

Також ми повідомляли, що відомого спортивного журналіста Андрія Сеньківа мобілізували до лав ЗСУ.