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Мобілізували відомого українського спортивного журналіста

13 червня 2024 20:02
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Агабекян Карен
редактор
Відомий журналіст та блогер Андрій Сеньків мобілізований у лави ЗСУ
Український журналіст Андрій Сеньків. Фото: instagram.com/andriisenkiv
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Львові мобілізували відомого спортивного журналіста, коментатора та блогера Андрія Сеньківа. Йому обіцяли поїздку додому, а відправили в навчальний центр.

Про це Сеньків, який прожив добу як мобілізований, повідомив в соціальних мережах.

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Мобілізували відомого журналіста

За словами Сеньківа, він отримав повістку на вулиці й у зазначений час прибув у ТЦК, звідки його відправили на ВЛК.

Після проходження ВЛК журналіста через поганий зір визнали обмежено придатним. Відповідно, ТЦК вирішив відправити його на навчання.

"Капітан сказав: "Всьо ясно, тобі тіки на жирні посади. Оновлять дані й відправлять додому". З впевненістю "Реала" ми з ним урочисто зайшли в кабінет до голови ТЦК. Жінка була злосьна, ні**я не слухала: "Якшо журналіст, матєматіку знаєш". Будеш в артилерії.

Я попросив час на закриття справ, та й речі зібрати — до цього я не виляв, ходив всюди кожен день. Але ні — біля мене вже приставили людинку, телефон не забирали й почали оформляти", — написав Сеньків.

В навчальному центрі журналіст побачив, що більшість були мобілізовані без  відстрочки на збирання речей й тому були одягнені у шортах і капцях.

Також Сеньків відзначив, що їм не видали форму, спальники, посуд та інші необхідні речі. При цьому Андрій не втрачає мотивації.

"Найголовніше. Я не злий на систему, на ТЦК, на щось там ще блять. Я найбільше злий тіки на йо**ну русню. Все через неї.

А так — ну, 2.5 роки з лютого 2022-го і дотепер я жив цивільне життя. І це НЕЙМОВІРНО. Дякую тим, хто служив весь цей час. Тепер і моя черга", — написав Сеньків.

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Львів
журналісти
мобілізація
футбол

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