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Футбольні клуби України постраждають через мобілізацію — гравців забиратимуть в армію

21 травня 2024 12:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Футбольні клуби України постраждають через мобілізацію — гравців забиратимуть в армію
Гравці борються за м'яч у матчі "Кудрівки" та "Карпат". Фото: instagram.com/karpaty.lviv/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Український футбол може зіткнутися із серйозною кризою. Причиною є закон про мобілізацію, який здатний призвести до зупинки чемпіонатів Першої та Другої ліг з футболу.

Клуби із цих дивізіонів не можуть забронювати своїх гравців від мобілізації, повідомив журналіст Ігор Циганик.

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Ціла низка українських клубів розглядає можливість знятися з чемпіонатів Першої та Другої ліги чемпіонатів з футболу. Закон про мобілізацію передбачає, що спортсмени із цих команд будуть змушені приєднатися до ЗСУ.

ФК Карпати Львів
Акція гравців "Карпат". Фото: instagram.com/karpaty.lviv/

Криза в українському футболі

Сезон 2024/2025 у кількох лігах футболу України опинився під загрозою зриву. Значна частина гравців, які представляють клуби з Першої та Другої ліг, отримали повістки від ТЦК. Частина може бути мобілізована.

Клуби не зможуть виступати у чемпіонаті України, якщо не наберуть гравців для заявки на сезон. Враховуючи, що йдеться про багато команд, доцільність проводити новий сезон різко знизиться.

"Вкладати гроші, коли в тебе можуть забрати половину складу досить складно. При цьому йдеться не лише про футболіста, а й про арбітрів, які зараз просто бояться їздити на матчі, і це відбувається масово", — розповів Циганик.

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