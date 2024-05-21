Футбольные клубы Украины пострадают из-за мобилизации — игроков будут забирать в армию
Украинский футбол может столкнуться с серьезным кризисом. Причиной является закон о мобилизации, который способен привести к остановке чемпионатов Первой и Второй лиг по футболу.
Клубы из этих дивизионов не могут забронировать своих игроков от мобилизации, сообщил журналист Игорь Цыганык.
Целый ряд украинских клубов рассматривает возможность сняться с чемпионатов Первой и Второй лиги чемпионатов по футболу. Закон про мобилизацию предусматривает, что спортсмены из этих команд будут вынуждены присоединиться к ВСУ.
Кризис в украинском футболе
Сезон 2024/2025 в нескольких лигах футбола Украины оказался под угрозой срыва. Значительная часть игроков, представляющих клубы из Первой и Второй лиг, получили повестки от ТЦК. Часть из них может быть мобилизована.
Клубы не смогут выступать в чемпионате Украины, если не наберут игроков для заявки на сезон. Учитывая, что речь идет о многих командах, целесообразность проводить новый сезон резко снизится.
"Вкладывать деньги, когда у тебя могут забрать половину состава, достаточно сложно. При этом речь идет не только о футболистах, но и об арбитрах, которые сейчас просто боятся ездить на матчи, и это происходит массово", — рассказал Цыганык.
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