Известный журналист и блогер Андрей Сенькив мобилизован в ряды ВСУ

Мобилизовали известного украинского спортивного журналиста
Во Львове мобилизовали известного спортивного журналиста, комментатора и блогера Андрея Сенькива. Ему обещали поездку домой, а отправили в учебный центр.
Об этом Сенькив, проживший сутки как мобилизованный, сообщил в социальных сетях.
Мобилизовали известного журналиста
По словам Сенькива, он получил повестку на улице и в указанное время прибыл в ТЦК, откуда его отправили на ВЛК.
После прохождения ВЛК журналиста из-за плохого зрения признали ограниченно пригодным. Соответственно, ТЦК решил отправить его на обучение.
"Капитан сказал: "Все ясно, тебе теперь на жирные должности. Обновят данные и отправят домой". С уверенностью "Реала" мы с ним торжественно зашли в кабинет к председателю ТЦК. Женщина была злая, ни**я не слушала: "Если журналист, математику знаешь". Будешь в артиллерии.
Я попросил время на закрытие дел, да и вещи собрать — до этого я не вилял, ходил повсюду каждый день. Но нет — возле меня уже приставили человека, телефон не забирали и начали оформлять", — написал Сенькив.
В учебном центре журналист увидел, что большинство были мобилизованы без отсрочки на сбор вещей и потому были одеты в шортах и тапочках.
Также Сенькив отметил, что им не выдали форму, спальники, посуду и другие необходимые вещи. При этом Андрей не теряет мотивации.
"Самое главное. Я не злой на систему, на ТЦК, на что-то там еще бьют. Я больше всего злой на йо***ую русню. Все из-за нее.
А так — ну, 2,5 года с февраля 2022-го и до сих пор я жил гражданскую жизнь. И это НЕВЕРОЯТНО. Благодарю тех, кто служил все это время. Теперь и моя очередь", — написал Сенькив.
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