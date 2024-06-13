Известный журналист и блогер Андрей Сенькив мобилизован в ряды ВСУ

Украинский журналист Андрей Сенькива. Фото: instagram.com/andriisenkiv

Во Львове мобилизовали известного спортивного журналиста, комментатора и блогера Андрея Сенькива. Ему обещали поездку домой, а отправили в учебный центр.

Об этом Сенькив, проживший сутки как мобилизованный, сообщил в социальных сетях.

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По словам Сенькива, он получил повестку на улице и в указанное время прибыл в ТЦК, откуда его отправили на ВЛК.

После прохождения ВЛК журналиста из-за плохого зрения признали ограниченно пригодным. Соответственно, ТЦК решил отправить его на обучение.

"Капитан сказал: "Все ясно, тебе теперь на жирные должности. Обновят данные и отправят домой". С уверенностью "Реала" мы с ним торжественно зашли в кабинет к председателю ТЦК. Женщина была злая, ни**я не слушала: "Если журналист, математику знаешь". Будешь в артиллерии.

Я попросил время на закрытие дел, да и вещи собрать — до этого я не вилял, ходил повсюду каждый день. Но нет — возле меня уже приставили человека, телефон не забирали и начали оформлять", — написал Сенькив.

В учебном центре журналист увидел, что большинство были мобилизованы без отсрочки на сбор вещей и потому были одеты в шортах и тапочках.

Также Сенькив отметил, что им не выдали форму, спальники, посуду и другие необходимые вещи. При этом Андрей не теряет мотивации.

"Самое главное. Я не злой на систему, на ТЦК, на что-то там еще бьют. Я больше всего злой на йо***ую русню. Все из-за нее.

А так — ну, 2,5 года с февраля 2022-го и до сих пор я жил гражданскую жизнь. И это НЕВЕРОЯТНО. Благодарю тех, кто служил все это время. Теперь и моя очередь", — написал Сенькив.

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