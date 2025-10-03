Видео
Главная Спорт Усик против Джейка Пола в клетке — известна позиция PFL

Усик против Джейка Пола в клетке — известна позиция PFL

Дата публикации 3 октября 2025 19:15
PFL готова рассмотреть бой Усика с Джейком Полом в ММА
Александр Усик на спортивном ивенте. Фото: Ben Roberts Photo/Getty Images

Новый генеральный директор организации PFL Джон Мартин прокомментировал слухи о возможном поединке абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика и видеоблогера Джейка Пола.

Обсуждение этого противостояния активно идет в медиа и соцсетях, учитывая опыт Пола в боксе и его контракты с PFL, сообщает Bloody Elbow.

Джон Мартин отметил, что соучредитель лиги Донн Дэвис поддерживает контакты с Джейком Полом и его бизнес-партнером Накисой Бидарианом. Эти связи могут сыграть ключевую роль в переговорах, если американский блогер действительно решит попробовать себя в смешанных единоборствах. 

Джейк Пол
Джейк Пол в Майами. Фото: Megan Briggs/Getty Images for Netflix

В самой PFL видят потенциальный интерес аудитории к такому бою. Усик остается непобежденным чемпионом бокса, а Пол уже доказал свою способность собирать большие арены. Слияние их имен может привлечь к турниру рекордное внимание, хотя окончательных решений пока нет.

Вопрос даты и формата пока открыт

Мартин подчеркнул, что говорить о сроках организации и деталях поединка рано. При этом он не исключил, что PFL может стать площадкой для проведения подобного события, если стороны придут к соглашению.

"Кажется, я всего месяц в должности, и пока был достаточно занят, но встреча с Полом и Бидарианом впереди. Насколько понимаю, если Джейк захочет попробовать себя в ММА, у него уже есть отношения с нашей лигой. PFL — отличное место для подобных вызовов. Думаю, это было бы здорово, и мы обязательно рассмотрим вариант организации такого боя", — заявил Джон Мартин. 

Напомним, ранее о возможном противостоянии Александра Усика с Джейком Полом высказался тренер россиянина Федора Емельяненко. 

Одновременно с этим стало известно, что в РФ расформировали бригаду "Эспаньола", в состав которой входили спортсмены и болельщики. 

спорт Александр Усик ММА бокс Джейк Пол
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
