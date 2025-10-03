PFL готова розглянути бій Усика з Джейком Полом у ММА

Олександр Усик на спортивному івенті. Фото: Ben Roberts Photo/Getty Images

Новий генеральний директор організації PFL Джон Мартін прокоментував чутки про можливий поєдинок абсолютного чемпіона світу з боксу в надважкій вазі Олександра Усика та відеоблогера Джейка Пола.

Обговорення цього протистояння активно точиться в медіа та соцмережах, з огляду на досвід Пола в боксі та його контракти з PFL, повідомляє Bloody Elbow.

Джон Мартін зазначив, що співзасновник ліги Донн Девіс підтримує контакти з Джейком Полом і його бізнес-партнером Накісою Бідаріаном. Ці зв'язки можуть зіграти ключову роль у переговорах, якщо американський блогер дійсно вирішить спробувати себе в змішаних єдиноборствах.

Джейк Пол у Маямі. Фото: Megan Briggs/Getty Images for Netflix

У самій PFL бачать потенційний інтерес аудиторії до такого бою. Усик залишається непереможеним чемпіоном боксу, а Пол уже довів свою здатність збирати великі арени. Злиття їхніх імен може привернути до турніру рекордну увагу, хоча остаточних рішень поки немає.

Питання дати та формату поки що відкрите

Мартін підкреслив, що говорити про терміни організації та деталі поєдинку зарано. Водночас він не виключив, що PFL може стати майданчиком для проведення такої події, якщо сторони дійдуть згоди.

"Здається, я лише місяць на посаді, і поки що був досить зайнятий, але зустріч із Полом та Бідаріаном попереду. Наскільки розумію, якщо Джейк захоче спробувати себе в ММА, у нього вже є відносини з нашою лігою. PFL — чудове місце для подібних викликів. Думаю, це було б здорово, і ми обов'язково розглянемо варіант організації такого бою", — заявив Джон Мартін.

Нагадаємо, раніше про можливе протистояння Олександра Усика з Джейком Полом висловився тренер росіянина Федора Ємельяненка.

Одночасно з цим стало відомо, що у РФ розформували бригаду "Еспаньола", до складу якої входили спортсмени та вболівальники.