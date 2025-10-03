Російська спортивна бригада Еспаньола припинила існування

Відомий тренер Курбан Бердиєв (праворуч) під час візиту до "Еспаньоли". Фото: росЗМІ

Підрозділ російських окупантів "Еспаньйола", який було створено 2022 року з фанатів та колишніх спортсменів, офіційно припиняє своє існування.

Відповідну заяву опубліковано від імені самої групи в соціальній мережі, повідомляє портал Новини.LIVE.

"Еспаньйола" формувалася як добровольча структура з-поміж футбольних ультрас та спортсменів, які підтримали агресію Росії проти України. З перших місяців вторгнення її учасники намагалися позиціонувати себе як "елітний" загін, але вже через три роки було ухвалено рішення про її розформування.

Попри агресивну пропаганду та демонстративне використання футбольної символіки, бригада так і не змогла довести свою ефективність. Системні втрати, внутрішні розбіжності та відсутність результату призвели до її повного краху.

Хто входив до "спортивної бригади"

Особливу увагу викликав склад "Еспаньйоли": у лавах окупантів опинилися не тільки футбольні фанати, а й колишні професійні спортсмени з Росії. Участь гравців, які колись виходили на поле у формі клубів РПЛ, перетворила цю бригаду на символ зради спорту і спроби використати його заради війни проти України.

"Еспаньола" була відома як 88-та розвідувально-штурмова бригада, яка спочатку входила до складу ПВК "Редут", а потім була переведена до так званого "Добровольчого корпусу" Міноборони Росії. Основу підрозділу становили футбольні фанати, серед яких були й ті, хто відкрито сповідував неонацистські погляди.

Бригада брала участь у боях проти України — зокрема, за Маріуполь, а також у районі Бахмута, Часового Яру та Авдіївки.

Історія "Еспаньйоли" відображає провал спроб Росії використати футбольних фанатів та окремих спортсменів як "бойову силу". Підрозділ, створений для війни проти України, втратив боєздатність і остаточно зник з карти війни.

Серед відомих учасників бригади називалися:

Дмитро Гунько (колишній футболіст "Торпедо");

Сергій Ашихмін (ексгравець ЦСКА);

представники фанатських рухів московських клубів.

