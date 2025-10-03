Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт У РФ розформували бойову бригаду зі спортсменів та фанатів

У РФ розформували бойову бригаду зі спортсменів та фанатів

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 14:10
Російська спортивна бригада Еспаньола припинила існування
Відомий тренер Курбан Бердиєв (праворуч) під час візиту до "Еспаньоли". Фото: росЗМІ

Підрозділ російських окупантів "Еспаньйола", який було створено 2022 року з фанатів та колишніх спортсменів, офіційно припиняє своє існування.

Відповідну заяву опубліковано від імені самої групи в соціальній мережі, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

"Еспаньйола" формувалася як добровольча структура з-поміж футбольних ультрас та спортсменів, які підтримали агресію Росії проти України. З перших місяців вторгнення її учасники намагалися позиціонувати себе як "елітний" загін, але вже через три роки було ухвалено рішення про її розформування.

Эспаньола
Офіційна заява бригади. Фото: Telegram

Попри агресивну пропаганду та демонстративне використання футбольної символіки, бригада так і не змогла довести свою ефективність. Системні втрати, внутрішні розбіжності та відсутність результату призвели до її повного краху.

Хто входив до "спортивної бригади"

Особливу увагу викликав склад "Еспаньйоли": у лавах окупантів опинилися не тільки футбольні фанати, а й колишні професійні спортсмени з Росії. Участь гравців, які колись виходили на поле у формі клубів РПЛ, перетворила цю бригаду на символ зради спорту і спроби використати його заради війни проти України.

"Еспаньола" була відома як 88-та розвідувально-штурмова бригада, яка спочатку входила до складу ПВК "Редут", а потім була переведена до так званого "Добровольчого корпусу" Міноборони Росії. Основу підрозділу становили футбольні фанати, серед яких були й ті, хто відкрито сповідував неонацистські погляди.

Бригада брала участь у боях проти України — зокрема, за Маріуполь, а також у районі Бахмута, Часового Яру та Авдіївки.

Історія "Еспаньйоли" відображає провал спроб Росії використати футбольних фанатів та окремих спортсменів як "бойову силу". Підрозділ, створений для війни проти України, втратив боєздатність і остаточно зник з карти війни.

Серед відомих учасників бригади називалися:

  • Дмитро Гунько (колишній футболіст "Торпедо");
  • Сергій Ашихмін (ексгравець ЦСКА);
  • представники фанатських рухів московських клубів.

Нагадаємо, Олександр Караваєв не погодився з критикою на адресу "Динамо" після поразки від "Кристал Пелас".

Дружина голкіпера київського "Динамо" здивувала вибором країни для відпочинку та опублікувала кадри фотосесії.

спорт футбол росіяни війна в Україні російські спортсмени
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації