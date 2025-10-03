Российская спортивная бригада Эспаньола прекратила существование

Известный тренер Курбан Бердыев (справа) во время визита в "Эспаньолу". Фото: росСМИ

Подразделение российских оккупантов "Эспаньола", которое было создано в 2022 году из фанатов и бывших спортсменов, официально прекращает свое существование.

Соответствующее заявление опубликовано от имени самой группы в социальной сети, сообщает портал Новини.LIVE.

"Эспаньола" формировалась как добровольческая структура из числа футбольных ультрас и спортсменов, поддержавших агрессию России против Украины. С первых месяцев вторжения ее участники пытались позиционировать себя как "элитный" отряд, но уже через три года было принято решение о ее расформировании.

Официальное заявление бригады. Фото: Telegram

Несмотря на агрессивную пропаганду и демонстративное использование футбольной символики, бригада так и не смогла доказать свою эффективность. Системные потери, внутренние разногласия и отсутствие результата привели к ее полному краху.

Кто входил в "спортивную бригаду"

Особое внимание вызывал состав "Эспаньолы": в рядах оккупантов оказались не только футбольные фанаты, но и бывшие профессиональные спортсмены из России. Участие игроков, которые когда-то выходили на поле в форме клубов РПЛ, превратило эту бригаду в символ предательства спорта и попытки использовать его ради войны против Украины.

"Эспаньола" была известна как 88-я разведывательно-штурмовая бригада, которая сначала входила в состав ЧВК "Редут", а затем была переведена в так называемый "Добровольческий корпус" Минобороны России. Основу подразделения составляли футбольные фанаты, среди которых были и те, кто открыто исповедовал неонацистские взгляды.

Бригада принимала участие в боях против Украины — в частности, за Мариуполь, а также в районе Бахмута, Часова Яра и Авдеевки.

История "Эспаньолы" отражает провал попыток России использовать футбольных фанатов и отдельных спортсменов в качестве "боевой силы". Подразделение, созданное для войны против Украины, потеряло боеспособность и окончательно исчезло с карты войны.

Среди известных участников бригады назывались:

Дмитрий Гунько (бывший футболист "Торпедо");

Сергей Ашихмин (экс-игрок ЦСКА);

представители фанатских движений московских клубов.

