Полковник армии РФ и куратор ЦСКА Москва Артем Громов. Фото: росСМИ

Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Соломатин откровенно рассказал о спортивных клубах, официальных лицах и болельщиках, которые влияют на войну в Украине. Речь идет о покровительстве, спонсорстве и непосредственном участии в боевых действиях.

Оказалось, что существуют клубы, которые так или иначе не участвуют в войне, сообщают российские СМИ.

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В год начала полномасштабного нападения на Украину в России создали бригаду под названием "Эспаньола". В него рекрутировали людей, который так или иначе связаны со спортом в РФ. Это были не только футбольные болельщики, но даже бывшие профессиональные спортсмены.

Болельщики "Торпедо" поддерживают войну в Украины. Фото: росСМИ

Кто курирует и входит в "Эспаньолу"

Экс-защитник московского ЦСКА Андрей Соломатин подтвердил, что именно этот клуб оказывает наибольшую помощь российской армии. Речь идет о футбольном, хоккейном, баскетбольном и регбийном подразделениях клуба. Курирует связь спорта и войны полковник Артем Громов.

Популярный в России клуб "Спартак" закупает для армии транспорт, помогает деньгами, оказывает помощь от имени ветеранских организаций и бывших игроков команды. Московское "Торпедо", "Сатурн", питерское "Динамо", хоккейные клубы "Гранит" и СКА тоже участвуют в обеспечении бригады, к которой принадлежит и сам Соломатин.

Спортсмен признал, что большую помощь российским оккупантам оказывает главный тренер футбольного "Зенита" Сергей Семак, в штабе которого работает бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук. Соломатин заявил, что только московское "Динамо" игнорирует потребности "Эспаньолы".

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