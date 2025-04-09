Полковник армії РФ та куратор ЦСКА Москва Артем Громов. Фото: росЗМІ

Колишній футболіст збірної Росії з футболу Андрій Соломатін відверто розповів про спортивні клуби, офіційних осіб та вболівальників, які впливають на війну в Україні. Йдеться про заступництво, спонсорство та безпосередню участь у бойових діях.

Виявилося, що існують клуби, які так чи інакше не беруть участі у війні, повідомляють російські ЗМІ.

Реклама

Читайте також:

У рік початку повномасштабного нападу на Україну в Росії створили бригаду під назвою "Еспаньола". У нього рекрутували людей, які так чи інакше пов'язані зі спортом у РФ. Це були не тільки футбольні вболівальники, але навіть колишні професійні спортсмени.

Уболівальники "Торпедо" підтримують війну в Україні. Фото: росЗМІ

Хто курує і входить в "Еспаньолу"

Ексзахисник московського ЦСКА Андрій Соломатін підтвердив, що саме цей клуб надає найбільшу допомогу російській армії. Йдеться про футбольний, хокейний, баскетбольний та регбійний підрозділи клубу. Курирує зв'язок спорту та війни полковник Артем Громов.

Популярний у Росії клуб "Спартак" закуповує для армії транспорт, допомагає грошима, надає допомогу від імені ветеранських організацій і колишніх гравців команди. Московське "Торпедо", "Сатурн", пітерське "Динамо", хокейні клуби "Граніт" та СКА теж беруть участь у забезпеченні бригади, до якої належить й сам Соломатін.

Спортсмен визнав, що велику допомогу російським окупантам надає головний тренер футбольного "Зеніту" Сергій Семак, у штабі якого працює колишній капітан збірної України Анатолій Тимощук. Соломатін заявив, що тільки московське "Динамо" ігнорує потреби "Еспаньоли".

Нагадаємо, в УАФ оцінили успіхи Сергія Реброва на чолі збірної України з футболу.

У Михайла Мудрика з'явилася ще одна проблема окрім загрози дискваліфікації.

Руслан Ротань став головним претендентом на заміну закордонного тренера у відомому клубі.

Кевін Де Брюйне перейде з "Манчестер Сіті" в клуб, де грає Ліонель Мессі.