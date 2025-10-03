Караваев рассказал о проблемах Динамо в игре против англичан

Александр Караваев во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" стартовало в основном этапе Лиги конференций с поражения от английского "Кристал Пэлас". Встреча завершилась со счетом 0:2.

Команда Александра Шовковского так и не сумела воспользоваться шансами для изменения результата, сообщает пресс-служба "бело-синих".

Украинский клуб готовился к игре с особым вниманием, разбирая сильные стороны соперника и его манеру действовать через длинные передачи и контратаки. На первых минутах "бело-синие" выглядели достаточно собранно и уверенно.

Ключевым эпизодом стало столкновение защитника Тараса Михавко, после которого ситуация на поле заметно изменилась. Английский клуб воспользовался моментом и открыл счет, после чего взял инициативу под контроль.

Игра "Динамо" после пропущенного гола

Во втором тайме "Динамо" пыталось переломить ход поединка, однако атаки команды не привели к результату. Футболисты открывались, создавали полупространства, но оборона "Кристал Пэлас" действовала четко и без ошибок.

"Мы знали, как будет играть соперник, и тщательно готовились к этому. До столкновения Михавко мы уверенно вели борьбу и контролировали игру. После пропущенного гола стало труднее, пришлось больше раскрываться и рисковать. Но в целом команда старалась придерживаться установок и выполнять план на матч", — заявил Караваев.

