Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Караваєв відповів на критику Динамо після фіаско з Кристал Пелас

Караваєв відповів на критику Динамо після фіаско з Кристал Пелас

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 11:31
Караваєв розповів про проблеми Динамо у грі проти англійців
Олександр Караваєв під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" стартувало в основному етапі Ліги конференцій із поразки від англійського "Кристал Пелас". Зустріч завершилася з рахунком 0:2.

Команда Олександра Шовковського так і не зуміла скористатися шансами для зміни результату, повідомляє пресслужба "біло-синіх".

Реклама
Читайте також:

Український клуб готувався до гри з особливою увагою, розбираючи сильні сторони суперника та його манеру діяти через довгі передачі та контратаки. На перших хвилинах "біло-сині" виглядали досить зібрано та впевнено.

Ключовим епізодом стало зіткнення захисника Тараса Михавка, після якого ситуація на полі помітно змінилася. Англійський клуб скористався моментом і відкрив рахунок, після чого взяв ініціативу під контроль.

Гра "Динамо" після пропущеного голу

У другому таймі "Динамо" намагалося переломити хід поєдинку, проте атаки команди не привели до результату. Футболісти відкривалися, створювали напівпростори, але оборона "Кристал Пелас" діяла чітко та без помилок.

"Ми знали, як гратиме суперник, і ретельно готувалися до цього. До зіткнення Михавка ми впевнено вели боротьбу та контролювали гру. Після пропущеного гола стало важче, довелося більше розкриватися і ризикувати. Але загалом команда намагалася дотримуватися установок і виконувати план на матч", — заявив Караваєв.

Нагадаємо, дружини воротаря "Динамо" Руслана Нещерета вразила вболівальників фотографіями з розкішного курорту.

А збірна України втратила досвідченого футболіста напередодні поєдинків з Ісландією та Азербайджаном.

спорт футбол Динамо Ліга Конференцій Олександр Караваєв Крістал Пелес
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації