Караваєв розповів про проблеми Динамо у грі проти англійців

Олександр Караваєв під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" стартувало в основному етапі Ліги конференцій із поразки від англійського "Кристал Пелас". Зустріч завершилася з рахунком 0:2.

Команда Олександра Шовковського так і не зуміла скористатися шансами для зміни результату, повідомляє пресслужба "біло-синіх".

Реклама

Читайте також:

Український клуб готувався до гри з особливою увагою, розбираючи сильні сторони суперника та його манеру діяти через довгі передачі та контратаки. На перших хвилинах "біло-сині" виглядали досить зібрано та впевнено.

Ключовим епізодом стало зіткнення захисника Тараса Михавка, після якого ситуація на полі помітно змінилася. Англійський клуб скористався моментом і відкрив рахунок, після чого взяв ініціативу під контроль.

Гра "Динамо" після пропущеного голу

У другому таймі "Динамо" намагалося переломити хід поєдинку, проте атаки команди не привели до результату. Футболісти відкривалися, створювали напівпростори, але оборона "Кристал Пелас" діяла чітко та без помилок.

"Ми знали, як гратиме суперник, і ретельно готувалися до цього. До зіткнення Михавка ми впевнено вели боротьбу та контролювали гру. Після пропущеного гола стало важче, довелося більше розкриватися і ризикувати. Але загалом команда намагалася дотримуватися установок і виконувати план на матч", — заявив Караваєв.

Нагадаємо, дружини воротаря "Динамо" Руслана Нещерета вразила вболівальників фотографіями з розкішного курорту.

А збірна України втратила досвідченого футболіста напередодні поєдинків з Ісландією та Азербайджаном.