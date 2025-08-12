Усик поддерживает форму в Киеве с известным актером

Усик тренируется с известным украинским актером
Александр Усик продолжает поддерживать форму в Киеве в промежутке между большими боями. Чемпион мира в супертяжелом весе встретился с актером Александром Рудинским.
Он известен по сериалу "Первые ласточки" и фильмам "Прощай, Головин", "Камень, ножницы, бумага" и "Носорог", сообщает портал Новини.LIVE.
Вместе с Александром Усиком и его тезкой Рудинским тренировался и спортивный комментатор, давний друг Усика Владимир Кобельков. Атмосфера занятия была дружеской: спортсмен и актер шутили, работали над техникой и делились позитивом с подписчиками.
Рудинский, помимо актерской карьеры, активно интересуется спортом, а совместная тренировка с чемпионом стала для него одним из самых ярких моментов этого лета.
Что известно про новый бой Усика
В ближайших планах украинского чемпиона — обязательная защита титула WBO против Джозефа Паркера. Бой, скорее всего, состоится до конца года и станет важным этапом для удержания всех чемпионских поясов украинцем.
Кроме того, в боксерских кругах обсуждают возможность встречи Усика с перспективным британцем Мозесом Итаумой. Молодой тяжеловес уже заявил о готовности выйти в ринг против украинского чемпиона, однако этот поединок пока остается лишь в обсуждениях.
Напомним, уже в ближайшие недели Александр Усик может потерять один из своих чемпионских поясов.
Известный боксер Рой Джонс поделился мнением о перспективе боя Мозеса Итаумы с Александром Усиком.
