Усик поддерживает форму в Киеве с известным актером

Александр Усик общается с прессой. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Александр Усик продолжает поддерживать форму в Киеве в промежутке между большими боями. Чемпион мира в супертяжелом весе встретился с актером Александром Рудинским.

Он известен по сериалу "Первые ласточки" и фильмам "Прощай, Головин", "Камень, ножницы, бумага" и "Носорог", сообщает портал Новини.LIVE.

Вместе с Александром Усиком и его тезкой Рудинским тренировался и спортивный комментатор, давний друг Усика Владимир Кобельков. Атмосфера занятия была дружеской: спортсмен и актер шутили, работали над техникой и делились позитивом с подписчиками.

Рудинский, Усик и Кобельков. Фото: instagram.com/sasha_rudinskiy/

Рудинский, помимо актерской карьеры, активно интересуется спортом, а совместная тренировка с чемпионом стала для него одним из самых ярких моментов этого лета.

Что известно про новый бой Усика

В ближайших планах украинского чемпиона — обязательная защита титула WBO против Джозефа Паркера. Бой, скорее всего, состоится до конца года и станет важным этапом для удержания всех чемпионских поясов украинцем.

Александр Усик во время боя. Фото: instagram.com/usykaa/

Кроме того, в боксерских кругах обсуждают возможность встречи Усика с перспективным британцем Мозесом Итаумой. Молодой тяжеловес уже заявил о готовности выйти в ринг против украинского чемпиона, однако этот поединок пока остается лишь в обсуждениях.

Напомним, уже в ближайшие недели Александр Усик может потерять один из своих чемпионских поясов.

Известный боксер Рой Джонс поделился мнением о перспективе боя Мозеса Итаумы с Александром Усиком.