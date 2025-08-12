Відео
Головна Спорт Усик тренується з відомим українським актором

Усик тренується з відомим українським актором

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 13:31
Усик підтримує форму в Києві з відомим актором
Олександр Усик спілкується з пресою. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Олександр Усик продовжує підтримувати форму в Києві в проміжку між великими боями. Чемпіон світу в суперважкій вазі зустрівся з актором Олександром Рудинським.

Він відомий за серіалом "Перші ластівки" та фільмами "Прощавай, Головін", "Камінь, ножиці, папір" та "Носоріг", повідомляє портал Новини.LIVE.



Разом з Олександром Усиком і його тезкою Рудинським тренувався й спортивний коментатор, давній друг Усика Володимир Кобельков. Атмосфера заняття була дружньою: спортсмен і актор жартували, працювали над технікою та ділилися позитивом з підписниками.

Александр Усик
Рудинський, Усик та Кобельков. Фото: instagram.com/sasha_rudinskiy/

Рудинський, окрім акторської кар'єри, активно цікавиться спортом, а спільне тренування з чемпіоном стало для нього одним з найяскравіших моментів цього літа.

Що відомо про новий бій Усика

У найближчих планах українського чемпіона — обов'язковий захист титулу WBO проти Джозефа Паркера. Бій, найімовірніше, відбудеться до кінця року та стане важливим етапом для утримання всіх чемпіонських поясів українцем.

Александр Усик
Олександр Усик під час бою. Фото: instagram.com/usykaa/

Окрім того, в боксерських колах обговорюють можливість зустрічі Усика з перспективним британцем Мозесом Ітаумою. Молодий важковаговик уже заявив про готовність вийти в ринг проти українського чемпіона, однак цей поєдинок поки що залишається лише в обговореннях.

Нагадаємо, вже найближчими тижнями Олександр Усик може втратити один зі своїх чемпіонських поясів.

Відомий боксер Рой Джонс поділився думкою про перспективу бою Мозеса Ітауми з Олександром Усиком.

спорт Олександр Усик бокс актори тренування
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
