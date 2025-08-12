Усик підтримує форму в Києві з відомим актором

Олександр Усик спілкується з пресою. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Олександр Усик продовжує підтримувати форму в Києві в проміжку між великими боями. Чемпіон світу в суперважкій вазі зустрівся з актором Олександром Рудинським.

Він відомий за серіалом "Перші ластівки" та фільмами "Прощавай, Головін", "Камінь, ножиці, папір" та "Носоріг", повідомляє портал Новини.LIVE.

Разом з Олександром Усиком і його тезкою Рудинським тренувався й спортивний коментатор, давній друг Усика Володимир Кобельков. Атмосфера заняття була дружньою: спортсмен і актор жартували, працювали над технікою та ділилися позитивом з підписниками.

Рудинський, Усик та Кобельков. Фото: instagram.com/sasha_rudinskiy/

Рудинський, окрім акторської кар'єри, активно цікавиться спортом, а спільне тренування з чемпіоном стало для нього одним з найяскравіших моментів цього літа.

Що відомо про новий бій Усика

У найближчих планах українського чемпіона — обов'язковий захист титулу WBO проти Джозефа Паркера. Бій, найімовірніше, відбудеться до кінця року та стане важливим етапом для утримання всіх чемпіонських поясів українцем.

Олександр Усик під час бою. Фото: instagram.com/usykaa/

Окрім того, в боксерських колах обговорюють можливість зустрічі Усика з перспективним британцем Мозесом Ітаумою. Молодий важковаговик уже заявив про готовність вийти в ринг проти українського чемпіона, однак цей поєдинок поки що залишається лише в обговореннях.

Нагадаємо, вже найближчими тижнями Олександр Усик може втратити один зі своїх чемпіонських поясів.

Відомий боксер Рой Джонс поділився думкою про перспективу бою Мозеса Ітауми з Олександром Усиком.