Усик посетил одну из легендарных фронтовых бригад Украины

Александр Усик получил подарки от украинских защитников. Фото: instagram.com/liut.npu/

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик продолжает поддерживать украинских защитников не только словами, но и делом.

Боксер посетил бойцов бригады Национальной полиции "Лють", которые проходят курс реабилитации после ранений, полученных на фронте, сообщает пресс-служба бригады.

Реклама

Читайте также:

В ходе встречи спортсмен рассказал о своем пути к вершинам бокса, о тренировках, сложнейших боях и испытаниях, через которые пришлось пройти. Александр Усик подчеркнул, что именно внутренняя дисциплина и вера в победу помогают ему стоять на ногах даже в самых тяжелых ситуациях.

Александр Усик в бригаде "Лють". Фото: instagram.com/liut.npu/

Что Усик сказал украинским воинам

По словам собравшихся, общение проходило в теплой, искренней атмосфере. Бойцы задавали вопросы, делились своими историями, а Усик внимательно слушал и отвечал каждому. Для многих это стало настоящим моментом морального восстановления. Александр выразил благодарность защитникам, подчеркнув, что именно их стойкость вдохновляет всю страну.

"Благодаря таким людям, как вы, Украина стоит и выстоит. Поэтому от себя и своей семьи спасибо вам! Ваше мужество — пример для всех нас", — заявил Усик.

Напомним, ранее Фабио Уордли рассказал, где может провести бой против украинского чемпиона.

А новозеландский боксер Джозеф Паркер сделал прогноз на противостояние Александра Усика с Фабио Уордли.