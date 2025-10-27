Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Усик посетил раненых воинов и обратился к ним с речью

Усик посетил раненых воинов и обратился к ним с речью

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 19:15
обновлено: 19:21
Усик посетил одну из легендарных фронтовых бригад Украины
Александр Усик получил подарки от украинских защитников. Фото: instagram.com/liut.npu/

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик продолжает поддерживать украинских защитников не только словами, но и делом. 

Боксер посетил бойцов бригады Национальной полиции "Лють", которые проходят курс реабилитации после ранений, полученных на фронте, сообщает пресс-служба бригады.

Реклама
Читайте также:

В ходе встречи спортсмен рассказал о своем пути к вершинам бокса, о тренировках, сложнейших боях и испытаниях, через которые пришлось пройти. Александр Усик подчеркнул, что именно внутренняя дисциплина и вера в победу помогают ему стоять на ногах даже в самых тяжелых ситуациях. 

Александр Усик
Александр Усик в бригаде "Лють". Фото: instagram.com/liut.npu/

Что Усик сказал украинским воинам 

По словам собравшихся, общение проходило в теплой, искренней атмосфере. Бойцы задавали вопросы, делились своими историями, а Усик внимательно слушал и отвечал каждому. Для многих это стало настоящим моментом морального восстановления. Александр выразил благодарность защитникам, подчеркнув, что именно их стойкость вдохновляет всю страну. 

"Благодаря таким людям, как вы, Украина стоит и выстоит. Поэтому от себя и своей семьи  спасибо вам! Ваше мужество — пример для всех нас", — заявил Усик.

Напомним, ранее Фабио Уордли рассказал, где может провести бой против украинского чемпиона. 

А новозеландский боксер Джозеф Паркер сделал прогноз на противостояние Александра Усика с Фабио Уордли. 

спорт Александр Усик бокс война в Украине бригада Лють
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации