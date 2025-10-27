Відео
Усик відвідав поранених воїнів та звернувся до них із промовою

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 19:15
Оновлено: 19:21
Усик відвідав одну з легендарних фронтових бригад України
Олександр Усик отримав подарунки від українських захисників. Фото: instagram.com/liut.npu/

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик продовжує підтримувати українських захисників не тільки словами, а й ділом. 

Боксер відвідав бійців бригади Національної поліції "Лють", які проходять курс реабілітації після поранень, отриманих на фронті, повідомляє пресслужба бригади.

Читайте також:

Під час зустрічі спортсмен розповів про свій шлях до вершин боксу, про тренування, найскладніші бої та випробування, через які довелося пройти. Олександр Усик підкреслив, що саме внутрішня дисципліна та віра в перемогу допомагають йому стояти на ногах навіть у найважчих ситуаціях.

Александр Усик
Олександр Усик у бригаді "Лють". Фото: instagram.com/liut.npu/

Що Усик сказав українським воїнам

За словами присутніх, спілкування проходило в теплій, щирій атмосфері. Бійці ставили запитання, ділилися своїми історіями, а Усик уважно слухав та відповідав кожному. Для багатьох це стало справжнім моментом морального відновлення. Олександр висловив подяку захисникам, підкресливши, що саме їхня стійкість надихає всю країну.

"Завдяки таким людям, як ви, Україна стоїть і вистоїть. Тому від себе та своєї родини дякую вам! Ваша мужність — приклад для всіх нас", — заявив Усик.

Нагадаємо, раніше Фабіо Вордлі розповів, де може провести бій проти українського чемпіона.

А новозеландський боксер Джозеф Паркер зробив прогноз на протистояння Олександра Усика з Фабіо Вордлі.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
