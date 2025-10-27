Усик відвідав одну з легендарних фронтових бригад України

Олександр Усик отримав подарунки від українських захисників. Фото: instagram.com/liut.npu/

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик продовжує підтримувати українських захисників не тільки словами, а й ділом.

Боксер відвідав бійців бригади Національної поліції "Лють", які проходять курс реабілітації після поранень, отриманих на фронті, повідомляє пресслужба бригади.

Під час зустрічі спортсмен розповів про свій шлях до вершин боксу, про тренування, найскладніші бої та випробування, через які довелося пройти. Олександр Усик підкреслив, що саме внутрішня дисципліна та віра в перемогу допомагають йому стояти на ногах навіть у найважчих ситуаціях.

Олександр Усик у бригаді "Лють". Фото: instagram.com/liut.npu/

Що Усик сказав українським воїнам

За словами присутніх, спілкування проходило в теплій, щирій атмосфері. Бійці ставили запитання, ділилися своїми історіями, а Усик уважно слухав та відповідав кожному. Для багатьох це стало справжнім моментом морального відновлення. Олександр висловив подяку захисникам, підкресливши, що саме їхня стійкість надихає всю країну.

"Завдяки таким людям, як ви, Україна стоїть і вистоїть. Тому від себе та своєї родини дякую вам! Ваша мужність — приклад для всіх нас", — заявив Усик.

