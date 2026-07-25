Усик впервые раскрыл, о чем говорил с Трампом

Александр Усик и Дональд Трамп. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Андрущак Редактор

Бывший абсолютный чемпион по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик рассказал о беседе с Дональдом Трампом. Украинский спортсмен посетил Белый дом. Он был удостоен личной встречи с главой США.

Усик и Трамп не вспоминали о политике, собщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "Полесья".

Кадры визита Александра Усика в США облетели весь мир. На них украинский боксер общается с президентом Америки в непринужденной обстановке. Оба улыбаются и демонстрируют, что находятся в хорошем расположении духа.

Александр Усик и Дональд Трамп в Белом доме. Фото: instagram.com/usykaa/

О чем разговаривали Усик и Трамп

Спортсмен честно признался, что во время его визита в Белый дом не было сказано ни слова о политике. Он обсуждал с президентом США только бокс. Дональд Трамп продемонстрировал хорошую осведомленность об этом виде спорта.

Президент США обсудил с Александром Усиком боксеров 1960-х и 1970-х годов, а также нынешних чемпионов. Дональд Трамп удивлялся, как украинцу удалось победить соперников, которые превосходили его по габаритам.

"Я ответил, что размер не имеет значения. Если бы размер имел значение, королем животных был бы слон. Он посмеялся над этим", — рассказал Усик.

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