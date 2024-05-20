Усик записал первое видеообращение после победы над Фьюри

Боксер Александр Усик. Фото: Reuters

Боксер Александр Усик вчера, 19 мая, победил Тайсона Фьюри, завоевав титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Сегодня он обратился к своим поклонникам и поблагодарил их за поддержку.

Об этом стало известно из видеообращения, опубликованного на странице Instagram спортсмена.

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Видеообращение Усика

Усик выразил благодарность каждому, кто сейчас защищает Украину от российской агрессии, а также международному сообществу, которое помогает Украине.

"Немного времени прошло после поединка, немного помятое лицо, но, слава Богу, победа есть. Я хочу поблагодарить всех украинцев, которые за меня молились, всех тех ребят, которые защищают нашу страну и защищают ее от врага. Хочу поблагодарить маму, папу, жену и всех наших детей, которые сейчас выдерживают это давление. Я очень вас благодарю за поддержку. Я получаю множество сообщений с поздравлениями. Спасибо", — поделился Усик.

Спортсмен поблагодарил английский каждого, кто поддерживает его и его страну. Александр подчеркнул, что для него это очень важно.

Напомним, украинский боксер Александр Усик одержал победу в поединке против Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом по хевивете. Однако ему придется отдать чемпионский пояс почти сразу после победы.

Ранее стало известно, что реванш боя между абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится, скорее всего, уже через полгода. Вероятно, следующий поединок пройдет в октябре этого года.