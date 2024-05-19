Усик — Ф`юрі — коли відбудеться реванш

Тайсон Ф'юрі. Фото: Reuters



Стало відомо, що реванш бою між абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі відбудеться скоріше за все вже через півроку. Ймовірно наступний двобій пройде у жовтні цього року.

Про це заявив промоутер Френк Уоррен, передає Новини.LIVE.

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"Рішення щодо Тайсона. Хоч би що він вирішив — це його рішення. Пункт у контракті передбачає миттєвий реванш", — сказав Уоррен.

A fantastic fight.



Bring on the rematch #RingOfFire — Frank Warren (@FrankWarren) May 18, 2024

Ф'юрі ледве не опинився в нокауті

Перший бій між боксерами довго переносили, але він пройшов в усі 12 раундів.

Усик здобув перемогу роздільним рішенням суддів – 115:112, 114:112, 113:114 та ледве не відправив суперника у нокаут в 9-му раунді.

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