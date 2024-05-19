Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Усик — Фьюри — когда состоится реванш arrow

Усик — Фьюри — когда состоится реванш

19 мая 2024 11:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Усик — Фьюри — когда состоится реванш
Тайсон Фьюри. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов


Стало известно, что реванш боя между абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится, скорее всего, уже через полгода. Вероятно, следующий поединок пройдет в октябре этого года.

Об этом заявил промоутер Фрэнк Уоррен, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

"Решение относительно Тайсона. Что бы он ни решил — это его решение. Пункт в контракте предусматривает мгновенный реванш", — сказал Уоррен.

Фьюри чуть не оказался в нокауте

Первое сражение между боксерами долго переносили, но бой прошел во все 12 раундов.

Усик одержал победу раздельным решением судей — 115:112, 114:112, 113:114 и чуть не отправил соперника в нокаут в девятом раунде.

Напомним, Забарным интересуется один из самых титулованных клубов АПЛ. 

Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб. 

Шовковский попросит Суркиса продать одного из футболистов "Динамо".

Тем временем "Динамо" вернет своего бывшего футболиста — о ком речь. 

Беллингем не даст Довбику завоевать престижный трофей — о чем речь.

Александр Усик
бокс
Тайсон Фьюри
Бой Усик — Фьюрі

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина

6 мая 2024

10:47 Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом