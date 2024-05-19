Усик — Фьюри — когда состоится реванш
Стало известно, что реванш боя между абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится, скорее всего, уже через полгода. Вероятно, следующий поединок пройдет в октябре этого года.
Об этом заявил промоутер Фрэнк Уоррен, передает Новини.LIVE.
"Решение относительно Тайсона. Что бы он ни решил — это его решение. Пункт в контракте предусматривает мгновенный реванш", — сказал Уоррен.
A fantastic fight.— Frank Warren (@FrankWarren) May 18, 2024
Bring on rematch #RingOfFire
Фьюри чуть не оказался в нокауте
Первое сражение между боксерами долго переносили, но бой прошел во все 12 раундов.
Усик одержал победу раздельным решением судей — 115:112, 114:112, 113:114 и чуть не отправил соперника в нокаут в девятом раунде.
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