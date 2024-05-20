Усик записав перше відеозвернення після перемоги над Ф'юрі

Боксер Олександр Усик. Фото: Reuters

Боксер Олександр Усик вчора, 19 травня, переміг Тайсона Ф’юрі, завоювавши титул абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі. Сьогодні він звернувся до своїх шанувальників та подякував їм за підтримку.

Про це стало відомо з відеозвернення, опублікованого на сторінці Instagram спортсмена.

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Відеозвернення Усика

Усик висловив вдячність кожному, хто зараз захищає Україну від російської агресії, а також міжнародній спільноті, яка допомагає Україні.

"Трішки часу минуло після поєдинку, трішки пом'яте обличчя, але, слава Богу, перемога є. Я хочу подякувати усім українцям, які за мене молилися, всім тим хлопцям, які боронять нашу країну і захищають її від ворога. Хочу подякувати кожній мамі, татові, дружині та всім нашим діткам, які зараз витримують цей натиск. Я дуже вам дякую за підтримку. Я отримую величезну кількість повідомлень з привітаннями. Дякую", — поділився Усик.

Спортсмен подякував англійською кожному, хто його підтримує і його країну. Олександр підкреслив, що для нього це дуже важливо.

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик здобув перемогу у поєдинку проти Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном у хевівейті. Проте йому доведеться віддати чемпіонський пояс майже одразу після перемоги.

Раніше стало відомо, що реванш бою між абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться, скоріше за все, вже через пів року. Ймовірно, наступний двобій пройде у жовтні цього року.