В Олександра Усика заберуть чемпіонський пояс після перемоги

Боксер Олександр Усик. Фото: x.com/Turki_alalshikh

Український боксер Олександр Усик здобув перемогу у поєдинку проти Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном у хевівейті. Проте, йому доведеться віддати чемпіонський пояс майже одразу після перемоги.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

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Чи віддасть Усик чемпіонський пояс

Відомо, що Олександр Усик — володар чотирьох поясів та титулів. Щоправда, один пояс боксеру доведеться віддати. Міжнародна боксерська федерація (IBF) 6 травня оголошувала, що забере свій титул у надважкій вазі у переможця бою Усик – Ф'юрі.

Причиною цього є рішення Федерації про те, що обов’язковий захист титулу IBF проти Філіпа Хрговича – прострочений. Хорватський боксер є претендентом на титул, та він відмовляється чекати, оскільки Ф’юрі та Усик готові провести свій реванш у жовтні.

Тож, IBF забирає свій пояс і віддасть його переможцю поєдинку Хргович – Дюбуа, який відбудеться вже 1 червня. Відомо, що переможець цієї пари зустрінеться 20-го або 21-го вересня з Ентоні Джошуа.

Заява Філіпа Хрговича стосовно титула

Хорватський боксер зробив декілька гучних заяв та попередив, що "знищить Джошуа"

"Я розіб'ю Дюбуа, а потім у вересні приїду на "Вемблі", щоб битися з Джошуа. Пам'ятаю, коли хорватська футбольна збірна приїхала на цей стадіон і знищила вашу збірну, рахунок був, здається, 4:2. Тож я збираюся зробити це знову. Приїду на "Вемблі", і перед 80 тисячами глядачів збираюся знищити Джошуа", — заявив він.

Після бою на "Вемблі" відбудеться реванш Усик-Ф'юрі, де розігруватимуться три пояси, а не чотири. Ймовірно, далі переможець реваншу піде відбирати пояс IBF у переможця Хргович/Дюбуа – Джошуа.

Крім цього, спортивний журнал The Ring визнав Усика найкращим боксером планети за рейтингом P4P.

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