Усик отримав пропозицію від Ф'юрі під час перегляду бою Берінчика

Олександр Усик дивиться на бій Дениса Беринчика. Фото: instagram.com/usykaa/

Український боксер Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі. Одразу після перемоги над Тайсоном Ф'юрі він вирушив дивитися бій Дениса Берінчика з Емануелем Наваррете.

Під час поєдинку Берінчика Усик отримав цікаву пропозицію від Ф'юрі, повідомляє Boxing Scene.

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Чим Усик займався після бою

За декілька годин після своєї перемоги український боксер вирушив дивитися поєдинок за участю свого земляка Дениса Берінчика, який взяв гору над Емануелем Наваррете і теж завоював чемпіонський пояс.

Олександр Усик із чемпіонським поясом. Фото: instagram.com/usykaa/

У цей час Ф'юрі подякував Усику за бій і написав, що збирається найближчим часом зустрітися з українцем не на боксерському рингу.

"Ти сильна людина, ти дуже добра людина, мій брат у Христі. Я хотів би приїхати в Україну зі своєю сім'єю і провести відпустку з твоєю сім'єю, а ти приїдь до мене додому і проведи відпустку зі мною", — написав Ф'юрі.

Усик погодився з пропозицією Тайсона і відповів: "Без проблем, друже".

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