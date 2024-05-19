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Усик отримав пропозицію від Ф'юрі під час перегляду бою Берінчика

19 травня 2024 17:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Усик отримав пропозицію від Ф'юрі під час перегляду бою Берінчика
Олександр Усик дивиться на бій Дениса Беринчика. Фото: instagram.com/usykaa/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Український боксер Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі. Одразу після перемоги над Тайсоном Ф'юрі він вирушив дивитися бій Дениса Берінчика з Емануелем Наваррете.

Під час поєдинку Берінчика Усик отримав цікаву пропозицію від Ф'юрі, повідомляє Boxing Scene.

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Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів. Після цього українець та британець потиснули руки та підтвердили, що у жовтні цього року можуть провести реванш.

Чим Усик займався після бою

За декілька годин після своєї перемоги український боксер вирушив дивитися поєдинок за участю свого земляка Дениса Берінчика, який взяв гору над Емануелем Наваррете і теж завоював чемпіонський пояс.

Олександр Усік
Олександр Усик із чемпіонським поясом. Фото: instagram.com/usykaa/

У цей час Ф'юрі подякував Усику за бій і написав, що збирається найближчим часом зустрітися з українцем не на боксерському рингу.

"Ти сильна людина, ти дуже добра людина, мій брат у Христі. Я хотів би приїхати в Україну зі своєю сім'єю і провести відпустку з твоєю сім'єю, а ти приїдь до мене додому і проведи відпустку зі мною", — написав Ф'юрі.

Усик погодився з пропозицією Тайсона і відповів: "Без проблем, друже".

Нагадаємо, Усик не найкращий український боксер — Леоненко розкритикував Олександра.

Ломаченко несподівано відреагував на перемогу Усика над Ф'юрі. 

Лунін стане гравцем відомого клубу — "Реал" не зможе втримати українця.

Циганков отримає пропозицію від топклубу — "Жирона" готується до трансферу.

Забарним цікавиться один із найтитулованіших клубів АПЛ. 

спорт
Олександр Усик
бокс
Тайсон Ф'юрі
Денис Берінчик
Бій Усик — Ф'юрі

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