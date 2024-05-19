Усик получил предложение от Фьюри во время просмотра боя Беринчика

Александр Усик смотрит бой Дениса Беринчика. Фото: instagram.com/usykaa/

Украинский боксер Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе. Сразу после победы над Тайсоном Фьюри он отправился смотреть бой Дениса Беринчика с Эмануэлем Наваррете.

Во время поединка Беринчика Усик получил интересное предложение от Фьюри, сообщает Boxing Scene.

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Чем Усик занимался после боя

Через несколько часов после своей победы украинский боксер отправился смотреть поединок с участием своего соотечественника Дениса Беринчика, который взял верх над Эмануэлем Наваррете и тоже завоевал чемпионский пояс.

Александр Усик с чемпионским поясом. Фото: instagram.com/usykaa/

В это время Фьюри поблагодарил Усика за бой и написал, что собирается в ближайшее время встретиться с украинцем не на боксерском ринге.

"Ты сильный человек, ты очень добрый человек, мой брат во Христе. Я хотел бы приехать в Украину со своей семьей и провести отпуск с твоей семьей, а ты приезжай ко мне домой и проведи отпуск со мной", — написал Фьюри.

Усик согласился с предложением Тайсона и ответил: "Без проблем, друг".

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