Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Усик получил предложение от Фьюри во время просмотра боя Беринчика arrow

Усик получил предложение от Фьюри во время просмотра боя Беринчика

19 мая 2024 17:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Усик получил предложение от Фьюри во время просмотра боя Беринчика
Александр Усик смотрит бой Дениса Беринчика. Фото: instagram.com/usykaa/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский боксер Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе. Сразу после победы над Тайсоном Фьюри он отправился смотреть бой Дениса Беринчика с Эмануэлем Наваррете. 

Во время поединка Беринчика Усик получил интересное предложение от Фьюри, сообщает Boxing Scene

Читайте также:

Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей. После этого украинец и британец пожали руки и подтвердили, что в октябре этого года могут провести реванш. 

Чем Усик занимался после боя 

Через несколько часов после своей победы украинский боксер отправился смотреть поединок с участием своего соотечественника Дениса Беринчика, который взял верх над Эмануэлем Наваррете и тоже завоевал чемпионский пояс. 

Александр Усик
Александр Усик с чемпионским поясом. Фото: instagram.com/usykaa/

В это время Фьюри поблагодарил Усика за бой и написал, что собирается в ближайшее время встретиться с украинцем не на боксерском ринге. 

"Ты сильный человек, ты очень добрый человек, мой брат во Христе. Я хотел бы приехать в Украину со своей семьей и провести отпуск с твоей семьей, а ты приезжай ко мне домой и проведи отпуск со мной", — написал Фьюри.

Усик согласился с предложением Тайсона и ответил: "Без проблем, друг".

Напомним, Усик не лучший украинский боксер — Леоненко раскритиковал Александра. 

Ломаченко неожиданно отреагировал на победу Усика над Фьюри. 

Лунин станет игроком известного клуба — "Реал" не сможет удержать украинца.

Цыганков получит предложение от топ-клуба — "Жирона" готовится к трансферу.

Забарным интересуется один из самых титулованных клубов АПЛ. 

спорт
Александр Усик
бокс
Тайсон Фьюри
Денис Беринчик
Бой Усик — Фьюрі

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина

6 мая 2024

10:47 Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом