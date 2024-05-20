У Александра Усика заберут чемпионский пояс после победы

Боксёр Александр Усик. Фото: x.com/Turki_alalshikh

Украинский боксер Александр Усик одержал победу в поединке против Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом по хевивете. Однако ему придется отдать чемпионский пояс почти сразу после победы.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

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Отдаст ли Усик чемпионский пояс

Известно, что Александр Усик — обладатель четырех поясов и титулов. Правда, один пояс боксеру придется отдать. Международная боксерская федерация (IBF) 6 мая объявляла, что отнимет свой титул в сверхтяжелом весе у победителя боя Усик — Фьюри.

Причиной этого является решение Федерации о том, что обязательная защита титула IBF против Филиппа Хрговича просрочена. Хорватский боксер является претендентом на титул, и он отказывается ждать, поскольку Фьюри и Усик готовы провести свой реванш в октябре.

IBF забирает свой пояс и отдаст его победителю поединка Хргович – Дюбуа, который состоится уже 1 июня. Известно, что победитель этой пары встретится 20 или 21 сентября с Энтони Джошуа.

Заявление Филиппа Хрговича по поводу титула

Хорватский боксер сделал несколько громких заявлений и предупредил, что "уничтожит Джошуа"

"Я разобью Дюбуа, а потом в сентябре приеду на "Уэмбли", чтобы сразиться с Джошуа. Помню, когда хорватская футбольная сборная приехала на этот стадион и уничтожила вашу сборную, счет был, кажется, 4:2. Так что я собираюсь сделать это снова. Приеду на "Уэмбли", и перед 80 тысячами зрителей собираюсь уничтожить Джошуа", — заявил он.

После боя на "Уэмбли" состоится реванш Усик-Фьюри, где будут разыгрываться три пояса, а не четыре. Вероятно, дальше победитель реванша пойдет отбирать пояс IBF у победителя Хргович/Дюбуа – Джошуа.

Кроме того, спортивный журнал The Ring признал Усика лучшим боксером планеты по рейтингу P4P.

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