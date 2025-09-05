Усик избежал угрозы потери чемпионского пояса

Александр Усик на тренировке. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Украинец Александр Усик продолжит оставаться абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе как минимум до конца 2025 года. Такое развитие событий стало возможным благодаря решению Всемирной боксерской организации.

Усик сумеет сохранить один из своих поясов, однако есть четко установленные сроки, сообщает World Boxing News.

После победы над Даниэлем Дюбуа украинец получил обязательного претендента по линии WBO — новозеландца Джозефа Паркера. Однако в установленные сроки стороны не сумели договориться о дате боя.

Александр Усик перед боем. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Причиной отсрочки стали проблемы со спиной у Александра Усика. Чемпион попросил дополнительное время на восстановление, и организация пошла ему навстречу.

Что решила WBO

Президент Всемирной боксерской организации Густаво Оливьери поддержал украинца и подтвердил, что отбирать пояс у Усика не планируют. Даже при переносе поединка с Паркером его статус абсолютного чемпиона сохранится.

Таким образом, Усик гарантированно останется владельцем всех титулов до конца 2025 года, а его следующий выход в ринг напрямую зависит от сроков полного восстановления здоровья.

