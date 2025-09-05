WBO зберегла титули Усика до певної дати

Усик збереже чемпіонство, але є терміни
Українець Олександр Усик продовжить залишатися абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі щонайменше до кінця 2025 року. Такий розвиток подій став можливим завдяки рішенню Всесвітньої боксерської організації.
Усик зуміє зберегти один зі своїх поясів, проте є чітко встановлені терміни, повідомляє World Boxing News.
Після перемоги над Даніелем Дюбуа українець отримав обов'язкового претендента за лінією WBO — новозеландця Джозефа Паркера. Однак у встановлені терміни сторони не зуміли домовитися про дату бою.
Причиною відстрочки стали проблеми зі спиною в Олександра Усика. Чемпіон попросив додатковий час на відновлення, і організація пішла йому назустріч.
Що вирішила WBO
Президент Всесвітньої боксерської організації Густаво Олів'єрі підтримав українця та підтвердив, що забирати пояс в Усика не планують. Навіть при перенесенні поєдинку з Паркером його статус абсолютного чемпіона збережеться.
Таким чином, Усик гарантовано залишиться власником усіх титулів до кінця 2025 року, а його наступний вихід у ринг безпосередньо залежить від термінів повного відновлення здоров'я.
Нагадаємо, Руслан Ротань дав прогноз щодо футбольної кар'єри Олександра Усика в житомирському "Поліссі".
Легендарний Майк Тайсон вийде на ринг у протистоянні з непереможним Флойдом Мейвезером.
Читайте Новини.LIVE!