WBO зберегла титули Усика до певної дати

Українець Олександр Усик продовжить залишатися абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі щонайменше до кінця 2025 року. Такий розвиток подій став можливим завдяки рішенню Всесвітньої боксерської організації.

Усик зуміє зберегти один зі своїх поясів, проте є чітко встановлені терміни, повідомляє World Boxing News.

Після перемоги над Даніелем Дюбуа українець отримав обов'язкового претендента за лінією WBO — новозеландця Джозефа Паркера. Однак у встановлені терміни сторони не зуміли домовитися про дату бою.

Причиною відстрочки стали проблеми зі спиною в Олександра Усика. Чемпіон попросив додатковий час на відновлення, і організація пішла йому назустріч.

Що вирішила WBO

Президент Всесвітньої боксерської організації Густаво Олів'єрі підтримав українця та підтвердив, що забирати пояс в Усика не планують. Навіть при перенесенні поєдинку з Паркером його статус абсолютного чемпіона збережеться.

Таким чином, Усик гарантовано залишиться власником усіх титулів до кінця 2025 року, а його наступний вихід у ринг безпосередньо залежить від термінів повного відновлення здоров'я.

