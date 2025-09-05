Відео
Головна Спорт Усик збереже чемпіонство, але є терміни

Усик збереже чемпіонство, але є терміни

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 16:15
WBO зберегла титули Усика до певної дати
Олександр Усик на тренуванні. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Українець Олександр Усик продовжить залишатися абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі щонайменше до кінця 2025 року. Такий розвиток подій став можливим завдяки рішенню Всесвітньої боксерської організації.

Усик зуміє зберегти один зі своїх поясів, проте є чітко встановлені терміни, повідомляє World Boxing News.

Після перемоги над Даніелем Дюбуа українець отримав обов'язкового претендента за лінією WBO — новозеландця Джозефа Паркера. Однак у встановлені терміни сторони не зуміли домовитися про дату бою.

Александр Усик
Олександр Усик перед боєм. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Причиною відстрочки стали проблеми зі спиною в Олександра Усика. Чемпіон попросив додатковий час на відновлення, і організація пішла йому назустріч.

Що вирішила WBO

Президент Всесвітньої боксерської організації Густаво Олів'єрі підтримав українця та підтвердив, що забирати пояс в Усика не планують. Навіть при перенесенні поєдинку з Паркером його статус абсолютного чемпіона збережеться.

Таким чином, Усик гарантовано залишиться власником усіх титулів до кінця 2025 року, а його наступний вихід у ринг безпосередньо залежить від термінів повного відновлення здоров'я.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
