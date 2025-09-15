Видео
Главная Спорт Усик сыграл в футбол за команду мировых звезд — фото

Усик сыграл в футбол за команду мировых звезд — фото

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 23:06
Александр Усик сыграл в благотворительном матче за Легенд мира в Лиссабоне
Александр Усик. Фото: кадр из видео

На стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне проходит благотворительный матч между "Легендами Португалии" и "Легендами мира". Среди всех звезд на поле вышел абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик.

Усику в этом матче отвели специальную роль, сообщил портал Новини.LIVE.

Александр Усик
Александр Усик раздает автографы. Фото: кадр из видео

Усик среди звезд футбола

Усика перед началом игры пригласили в центр поля, где он рассказал, насколько рад быть на этой игре вместе с легендами футбола. При этом в стартовый состав "Легенд мира" он не попал.

Усик вышел в первом тайме вместо Хенрика Ларсона, но удачными действиями на поле не отметился. Затем его заменил Юри Джоркаефф.

Александр Усик
Александр Усик во время замены. Фото: кадр из видео

Отметим, что организаторы планируют собрать более 1 млн евро в поддержку благотворительных инициатив в Украине, Португалии и мире, направленных на помощь жертвам бедности, конфликтов и катастроф.

Напомним, ранее Теренс Кроуфорд победил Сауля Альвареса и теперь может стать соперником Дэвида Бенавидеса.

Суд Российской Федерации на 20 лет тюрьмы осудил чемпиона Украины по боксу, который воевал в Белгородской области.

футбол Александр Усик Португалия звезды украинские боксеры
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
