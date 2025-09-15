Александр Усик сыграл в благотворительном матче за Легенд мира в Лиссабоне

Александр Усик. Фото: кадр из видео

На стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне проходит благотворительный матч между "Легендами Португалии" и "Легендами мира". Среди всех звезд на поле вышел абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик.

Усику в этом матче отвели специальную роль, сообщил портал Новини.LIVE.

Александр Усик раздает автографы. Фото: кадр из видео

Усик среди звезд футбола

Усика перед началом игры пригласили в центр поля, где он рассказал, насколько рад быть на этой игре вместе с легендами футбола. При этом в стартовый состав "Легенд мира" он не попал.

Усик вышел в первом тайме вместо Хенрика Ларсона, но удачными действиями на поле не отметился. Затем его заменил Юри Джоркаефф.

Александр Усик во время замены. Фото: кадр из видео

Отметим, что организаторы планируют собрать более 1 млн евро в поддержку благотворительных инициатив в Украине, Португалии и мире, направленных на помощь жертвам бедности, конфликтов и катастроф.

