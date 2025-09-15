Олександр Усик зіграв у благодійному матчі за Легенд світу в Лісабоні

Олександр Усик. Фото: кадр з відео

На стадіоні "Жозе Алваладе" в Лісабоні проходить благодійний матч між "Легендами Португалії" та "Легендами світу". Серед усіх зірок на поле вийшов абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик.

Усику в цьому матчі відвели спеціальну роль, повідомив портал Новини.LIVE.

Олександр Усик роздає автографи. Фото: кадр з відео

Усик серед зірок футболу

Усика перед початком гри запросили в центр поля, де він розповів, наскільки радий бути на цій грі разом з легендами футболу. При цьому в стартовий склад "Легенд світу" він не потрапив.

Усик вийшов у першому таймі замість Хенріка Ларсона, але вдалими діями на полі не відзначився. Потім його замінив Юрі Джоркаефф.

Олександр Усик під час заміни. Фото: кадр з відео

Зазначимо, що організатори планують зібрати понад 1 млн євро на підтримку благодійних ініціатив в Україні, Португалії та світі, спрямованих на допомогу жертвам бідності, конфліктів і катастроф.

