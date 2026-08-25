Тедеско объяснил ситуацию с Довбиком после дебюта украинца

Артем Довбик на поле. Фото: Getty Images

Главный тренер "Болоньи" Доменико Тедеско оценил выступление Артема Довбика в матче первого тура Серии А против "Лацио". Украинский нападающий вышел на поле во втором тайме, заменив Роберто Пикколи. Встреча завершилась минимальным поражением "россоблу" со счетом 0:1.

Для Довбика этот матч стал первым официальным за новый клуб после длительного перерыва из-за проблем со здоровьем, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Tutto Mercato.

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Доменико Тедеско отметил, что украинский нападающий пока работает над возвращением к прежним физическим кондициям. Артем Довбик в межсезонье перебрался из "Ромы" в "Болонью" на правах аренды до 30 июня 2027 года с опцией выкупа. Аренда обошлась примерно в 3 млн евро, а сумма возможного выкупа составляет около 17–18 млн евро.

Довбик получил шанс перезапустить карьеру

Переход украинца стал частью сделки между "Ромой" и "Болоньей", в рамках которой Сантьяго Кастро отправился в столичный клуб на постоянной основе. "Болонья" получила Довбика с возможностью выкупить его контракт после сезона, причем клуб также взял на себя существенную часть финансовой нагрузки по игроку.

В сезоне-2025/26 украинец из-за травмы провел за "Рому" лишь 18 матчей во всех турнирах и забил три гола, поэтому Тедеско отдельно отметил сложность возвращения после пятимесячного отсутствия. В первом туре чемпионата Италии Пикколи начал встречу в основе и провел 60 минут, после чего на поле появился Артем Довбик.

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