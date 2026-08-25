Тедеско пояснив ситуацію з Довбиком після дебюту українця

Артем Довбик на полі. Фото: Getty Images

Головний тренер "Болоньї" Доменіко Тедеско оцінив виступ Артема Довбика у матчі першого туру Серії А проти "Лаціо". Український нападник вийшов на поле у другому таймі, замінивши Роберто Пікколі. Зустріч завершилася мінімальною поразкою "россоблу" з рахунком 0:1.

Для Довбика цей матч став першим офіційним за новий клуб після тривалої перерви через проблеми зі здоров’ям, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Tutto Mercato.

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Доменіко Тедеско зазначив, що український нападник поки що працює над поверненням до колишньої фізичної форми. Артем Довбик у міжсезоння перейшов із "Роми" до "Болоньї" на правах оренди до 30 червня 2027 року з опцією викупу. Оренда обійшлася приблизно в 3 млн євро, а сума можливого викупу становить близько 17–18 млн євро.

Довбик отримав шанс перезапустити кар’єру

Перехід українця став частиною угоди між "Ромою" та "Болоньєю", в рамках якої Сантьяго Кастро перейшов до столичного клубу на постійній основі. "Болонья" отримала Довбика з можливістю викупити його контракт після закінчення сезону, причому клуб також взяв на себе значну частину фінансового навантаження щодо гравця.

У сезоні-2025/26 українець через травму провів за "Рому" лише 18 матчів у всіх турнірах і забив три голи, тому Тедеско окремо наголосив на складності повернення після п’ятимісячної відсутності. У першому турі чемпіонату Італії Пікколі розпочав зустріч у стартовому складі й провів 60 хвилин, після чого на поле вийшов Артем Довбик.

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