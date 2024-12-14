Протест с мячами в Грузии. Фото: скриншот JAMnews

В Грузии продолжаются протесты против результатов последних парламентских выборов и решения властей свернуть евроинтеграцию. Сегодня, 14 декабря, эти протесты получили новый импульс в связи с избранием нового президента страны.

Протестующие в Тбилиси устроили протест против "назначенного" властями нового президента страны Михаила Кавелашвили, сообщает JAMnews.

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Этот протест был связан с прошлым Кавелашвили, а именно его футбольной карьерой.

Protesters є playing football впереди в Parliament в Tbilisi, де гуляючи party MPs є electing a president today. Эти звонки их candidate, основатель футболист Mikheil Kavelashvili, кто не без других предпринимателей, не образовательных, а не opponent in elegance deemed… pic.twitter.com/lBfX8V4iZO — JAMnews (@JAMnewsCaucasus) December 14, 2024

В чем суть протеста

Грузинские протестующие решили потроллить Кавелашвили, начав играть в футбол и просто набивать мяч прямо перед зданием парламента Грузии.

При этом они заявляют, что Кавелашвили такой же президент, как они футболисты.

Что известно о Кавелашвили

Он успел поиграть за многие клубы за границей, в том числе за швейцарские "Базель" и "Цюрих", а также за английский "Манчестер Сити".

Кавелашвили также стабильно вызывался в сборную Грузии, за которую провел 46 матчей, в которых забил 9 мячей.

Напомним, игрока сборной Украины остановили работники ТЦК.

Бывший форвард киевского "Динамо" не планирует возвращаться в Украину.

Еще один легионер киевлян тоже отказывается ехать в столицу.