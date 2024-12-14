В Грузії організували оригінальний протест проти нового президента країни Кавелашвілі

Протест з м'ячами у Грузії. Фото: скриншот JAMnews

В Грузії тривають протести проти результатів останніх парламентських виборів та рішення влади згорнути євроінтеграцію. Сьогодні, 14 грудня, ці протести отримали новий імпульс у зв'язку з обранням нового президента країни.

Протестувальники у Тбілісі влаштували протест проти "призначеного" владою нового президента країни Михаїла Кавелашвілі, повідомляє JAMnews.

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Цей протест був пов'язаний з минулим Кавелашвілі, а саме — його футбольною кар'єрою.

Protesters are playing football in front of the Parliament in Tbilisi, where ruling party MPs are electing a president today. This references their candidate, former footballer Mikheil Kavelashvili, who has no other credentials, no education, and no opponent in an election deemed… pic.twitter.com/lBfX8V4iZO — JAMnews (@JAMnewsCaucasus) December 14, 2024

У чому суть протесту

Грузинські протестувальники вирішили потролити Кавелашвілі, почавши грати у футбол та просто набивати м'яч прямо перед будівлею парламенту Грузії.

При цьому вони заявляють, що Кавелашвілі — такий само президент, як вони футболісти.

Що відомо про Кавелашвілі

Він встиг пограти за багато клубів за кордоном, у тому числі за швейцарські "Базель" та "Цюрих", а також за англійський "Манчестер Сіті".

Кавелашвілі також стабільно викликався до збірної Грузії, за яку провів 46 поєдинків, у яких забив 9 м'ячів.

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