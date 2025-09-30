Видео
Видео

В Москве создали мусульманскую футбольную лигу — детали

В Москве создали мусульманскую футбольную лигу — детали

Дата публикации 30 сентября 2025 00:26
В Москве начался скандал, потому что создали мусульманскую футбольную лигу
В мини-футбол в России уже играют в хиджабах. Фото: росСМИ

В Москве, которую российская пропаганда называет центром христианства, стартовала UMMA LEAGUE. Это первая мусульманская футбольная лига в России.

О создании религиозной футбольной организации сообщили российские СМИ.

В Москве "сменилась" основная религия

По словам организаторов, лига призвана объединить команды мусульман в единый турнир. Проект обещает совместить спорт с религиозными ценностями.

Участники турниров лиги будут придерживаться дресс-кода, согласно которому, запрещено обнажать торс. При этом, не будут позволять употреблять ненормативную лексику — за нецензурное слово будет предупреждение или дисквалификация.

Лига включает 14 команд с аматорами. Профессиональными могут быть только тренеры.

Проект уже поддержали игроки РПЛ, исповедующие ислам, но лига вызвала критику у россиян-христиан, которые в социальных сетях активно критикуют такую лигу.

rob1: "Эта лига будет самого низкого уровня, для московских таксистов, типа правоверных. Но есть над чем задуматься".

grebtzov46: "В Москве создали мусульманскую футбольную лигу. Покажите нам расписание игр, календарь, стадионы, а главное — команды-участницы с названиями вроде Аль-Новомосковский, Аль-Зеленоградский, Аль-Котельники".

rgw1313: "Значит, квартиры сдавать только славянам нельзя, а это уже другое. Все ясно".

fan2000: "То есть был принцип Российского государства — всех объединять. А тут все наоборот: мусульмане обособляются, обособляются. А что скажут кришнаиты и буддисты?"

fedor99: "Совсем уже крышу снесло. Лигу создавать по религиозному принципу. Очень хотят играть в мусульманской лиге — пусть едут к саудитам".

nordic1922style: "Какая дикость, и это в светском государстве. Надеюсь, что играют они хотя бы по футбольным правилам, а не по законам шариата".

россияне религия Москва Россия российские спортсмены
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
