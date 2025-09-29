ФИФА планирует радикальные изменения в правилах пенальти: что известно

Анатолий Трубин. Фото: Reuters

В ФИФА рассматривают радикальное изменение правил. Касаться оно будет пробития пенальти во время футбольных матчей.

Об изменении правил сообщило немецкое издание BILD.

Глава ФИФА Джанни Инфантино. Фото: Reuters

Изменения правил ФИФА

Согласно информации источника, если игрок не реализует 11-метровый во время игры, то матч продолжится ударом от ворот — независимо от того, куда отскочит мяч.

Не будет углового, если отбил вратарь, и отменяется добивание.

Инициатива направлена на повышение справедливости игры для защиты и вратаря. Сейчас, если мяч после пенальти отскакивает от вратаря или каркаса, игрок или его партнеры могут добить его в сетку. Это дает атакующей команде "второй шанс".

Судьбу нововведения решит Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) — единственный орган, уполномоченный менять правила футбола. Ранее они уже отказывали утвердить эти изменения, но с тех пор продолжались переговоры.

Сейчас IFAB уже запланировала тестовые матчи для оценки влияния правила. Эксперимент, вероятно, пройдет в молодежных или низших лигах, чтобы минимизировать риски для топ-турниров.

Если IFAB одобрит инициативу, тестовые матчи начнутся в 2026 году. В случае удачного эксперимента, то официально изменения вступят в ЧМ-2030.

