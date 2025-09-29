ФИФА планирует радикальные изменения в правилах пенальти: что известно

В футболе введут новое правило пенальти, которое поможет вратарю
В ФИФА рассматривают радикальное изменение правил. Касаться оно будет пробития пенальти во время футбольных матчей.
Об изменении правил сообщило немецкое издание BILD.
Изменения правил ФИФА
Согласно информации источника, если игрок не реализует 11-метровый во время игры, то матч продолжится ударом от ворот — независимо от того, куда отскочит мяч.
Не будет углового, если отбил вратарь, и отменяется добивание.
Инициатива направлена на повышение справедливости игры для защиты и вратаря. Сейчас, если мяч после пенальти отскакивает от вратаря или каркаса, игрок или его партнеры могут добить его в сетку. Это дает атакующей команде "второй шанс".
Судьбу нововведения решит Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) — единственный орган, уполномоченный менять правила футбола. Ранее они уже отказывали утвердить эти изменения, но с тех пор продолжались переговоры.
Сейчас IFAB уже запланировала тестовые матчи для оценки влияния правила. Эксперимент, вероятно, пройдет в молодежных или низших лигах, чтобы минимизировать риски для топ-турниров.
Если IFAB одобрит инициативу, тестовые матчи начнутся в 2026 году. В случае удачного эксперимента, то официально изменения вступят в ЧМ-2030.
