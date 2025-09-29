ФІФА планує радикальні зміни у правилах пенальті: що відомо

У футболі введуть нове правило пенальті, яке допоможе воротарю
У ФІФА розглядають радикальну зміну правил. Стосуватимуться вони пробиття пенальті під час футбольних матчів.
Про зміну правил повідомило німецьке видання BILD.
Зміни правил ФІФА
Згідно з інформацією джерела, якщо гравець не реалізує 11-метровий під час гри, то матч продовжиться ударом від воріт — незалежно від того, куди відскочить м’яч.
Не буде кутового, якщо відбив воротар, і скасовується добивання.
Ініціатива спрямована на підвищення справедливості гри для захисту та воротаря. Наразі, якщо м’яч після пенальті відскакує від воротаря чи каркаса, гравець або його партнери можуть добити його в сітку. Це дає атакуючій команді "другий шанс".
Долю нововведення вирішить Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) — єдиний орган, уповноважений змінювати правила футболу. Раніше вони вже відмовляли затвердити ці зміни, але з того часу продовжувались перемовини.
Наразі IFAB уже запланувала тестові матчі для оцінки впливу правила. Експеримент, імовірно, пройде в молодіжних або нижчих лігах, щоб мінімізувати ризики для топтурнірів.
Якщо IFAB схвалить ініціативу, тестові матчі розпочнуться у 2026 році. У разі вдалого експерименту, то офіційно зміни вступлять до ЧС-2030.
Нагадаємо, глава УАФ Андрій Шевченко святкує своє 49-річчя — маловідомі факти про "Шеву".
Київське "Динамо" має призначити нового головного тренера, але у Олександра Шовковського ще є шанс зберегти роботу.
Наразі юридична компанія, яка захищає Михайла Мудрика, вибрали тактику щоб уникнути покарання.
Читайте Новини.LIVE!