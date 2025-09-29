Відео
Головна Спорт У футболі введуть нове правило пенальті, яке допоможе воротарю

У футболі введуть нове правило пенальті, яке допоможе воротарю

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 18:54
ФІФА планує радикальні зміни у правилах пенальті: що відомо
Анатолій Трубін. Фото: Reuters

У ФІФА розглядають радикальну зміну правил. Стосуватимуться вони пробиття пенальті під час футбольних матчів.

Про зміну правил повідомило німецьке видання BILD.

Джанні Інфантіно
Глава ФІФА Джанні Інфантіно. Фото: Reuters

Зміни правил ФІФА

Згідно з інформацією джерела, якщо гравець не реалізує 11-метровий під час гри, то матч продовжиться ударом від воріт — незалежно від того, куди відскочить м’яч.

Не буде кутового, якщо відбив воротар, і скасовується добивання.

Ініціатива спрямована на підвищення справедливості гри для захисту та воротаря. Наразі, якщо м’яч після пенальті відскакує від воротаря чи каркаса, гравець або його партнери можуть добити його в сітку. Це дає атакуючій команді "другий шанс".

Долю нововведення вирішить Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) — єдиний орган, уповноважений змінювати правила футболу. Раніше вони вже відмовляли затвердити ці зміни, але з того часу продовжувались перемовини.

Наразі IFAB уже запланувала тестові матчі для оцінки впливу правила. Експеримент, імовірно, пройде в молодіжних або нижчих лігах, щоб мінімізувати ризики для топтурнірів.

Якщо IFAB схвалить ініціативу, тестові матчі розпочнуться у 2026 році. У разі вдалого експерименту, то офіційно зміни вступлять до ЧС-2030.

правила УЄФА Андрій Лунін ФІФА Анатолій Трубін
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
