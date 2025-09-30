Відео
Україна
Головна Спорт В Москві створили мусульманську футбольну лігу — деталі

В Москві створили мусульманську футбольну лігу — деталі

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 00:26
У Москві почався скандал, бо створили мусульманську футбольну лігу
У мініфутбол в Росії вже грають в хіджабах. Фото: росЗМІ

У Москві, яку російська пропаганда називає центром християнства, стартувала UMMA LEAGUE. Це перша мусульманська футбольна ліга в Росії.

Про створення релігійної футбольної організації повідомили російські ЗМІ.

Читайте також:

В Москві "змінилася" основна релігія

За словами організаторів, ліга покликана об’єднати команди мусульман у єдиний турнір. Проєкт обіцяє поєднати спорт із релігійними цінностями.

Учасники турнірів ліги дотримуватимуться дрес-коду, згідно з яким, заборонено оголювати торс. При цьому, не дозволятимуть вживати ненормативну лексику — за нецензурне слово буде попередження або дискваліфікація.

Ліга включає 14 команд з аматорами. Професійними можуть бути лише тренери.

Проєкт вже підтримали гравці РПЛ, які сповідують іслам, але ліга викликала критику у росіян-християн, які в соціальних мережах активно критикують таку лігу.

rob1: "Ця ліга буде найнижчого рівня, для московських таксистів, типу правовірних. Але є над чим замислитися".

grebtzov46: "У Москві створили мусульманську футбольну лігу. Покажіть нам розклад ігор, календар, стадіони, а головне — команди-учасниці з назвами на кшталт Аль-Новомосковський, Аль-Зеленоградський, Аль-Котельники".

rgw1313: "Значить, квартири здавати тільки слов’янам не можна, а це вже інше. Все ясно".

fan2000: "Тобто був принцип Російської держави — усіх об’єднувати. А тут усе навпаки: мусульмани відокремлюються, відособлюються. А що скажуть кришнаїти й буддисти?"

fedor99: "Зовсім уже дах знесло. Лігу створювати за релігійним принципом. Дуже хочуть грати в мусульманській лізі — нехай їдуть до саудитів".

nordic1922style: "Яка дикість, і це у світській державі. Сподіваюся, що грають вони хоча б за футбольними правилами, а не за законами шаріату".

Нагадаємо, легенда збірної України Андрій Шевченко святкує своє 49-річчя — маловідомі факти про "Шеву".

Київське "Динамо" замінить Олександра Шовковського на тренерському мостику.

росіяни релігія Москва Росія російські спортсмени
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
