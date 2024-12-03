Олимпийские игры в Париже – в ОП объяснили роль дипломатии

Участники Международного форума "Сила спортивной дипломатии". Фото: скриншот

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Елена Ковальская рассказала, что накануне Олимпийских игр сотни украинцев прошли по улицам Парижа, унося с собой изображения и имена павших на войне спортсменов. Этим они в очередной раз показали, почему государство-агрессор, Россия, не должно участвовать в этих международных соревнованиях.

Такое заявление Ковальская сделала во время проходящего во вторник, 3 декабря, в Киеве форума "Сила спортивной дипломатии", сообщают Новини.LIVE.

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"Полторы тысячи наших людей, представителей Украины, прошлись по улицам Парижа накануне Олимпийских игр с фамилиями погибших спортсменов. В Киеве также была информационная кампания, и это было сочетание культурной и спортивной дипломатии", — сообщила Ковальская.

Она подчеркнула, что была проведена надлежащая информационная кампания, чтобы все участники и гости Олимпийских игр понимали, почему Россия не должна участвовать в Олимпийских играх.

"Мы добились успеха не только в том, что не было России. Мы еще и очень удачно и красиво это прокомментировали. Это тот кейс, которым мы гордимся. Он задыхается в жизни как гордость", — отметила представительница Офиса Президента.

Ранее мы писали, что в Киеве во вторник, 3 декабря, состоялся форум "Сила спортивной дипломатии", на котором выступил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он заявил, что Россия не собирается останавливать войну против Украины.

Также мы писали, что украинский фристайлист Александр Абраменко завершил карьеру и больше не будет выступать за сборную Украины. В Олимпийской сборной его заменит другой спортсмен.