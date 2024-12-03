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В ОП пояснили, якою була дипломатія на Олімпійських іграх

3 грудня 2024 12:37
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Олімпійські ігри в Парижі — в ОП пояснили роль дипломатії
Учасники міжнародного форуму "Сила спортивної дипломатії". Фото: скриншот
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Заступниця керівника Офісу президента України Олена Ковальська розповіла, що напередодні Олімпійських ігор сотні українців пройшли вулицями Парижа, несучи з собою зображення та імена полеглих на війні спортсменів. Цим вони в черговий раз показали, чому держава-агресор, Росія, не повинна брати участі у цих міжнародних змаганнях.

Таку заяву Ковальська зробила під час форуму "Сила спортивної дипломатії", який проходить у вівторок, 3 грудня, у Києві, повідомляють Новини.LIVE.

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"Півтори тисячі наших людей, представників України, пройшлися вулицями Парижа напередодні Олімпійських ігор з прізвищами загиблих спортсменів. У Києві також була інформаційна компанія і це було поєднання культурної та спортивної дипломатії", — повідомила Ковальська.

Вона наголосила, що була проведена належна інформаційна кампанія, щоб усі учасники та гості Олімпійських ігор розуміли, чому сами Росія не повинна брати участі в Олімпійських іграх.

"Ми досягли успіху не лише в тому, що не було Росії. Ми ще і дуже вдало і красиво це прокоментували. Це той кейс, яким ми пишаємося. Він задишиться в житті, як гордість", — зазначила представниця Офісу президента.

Раніше ми писали, що у Києві у вівторок, 3 грудня, відбувся форум "Сила спортивної дипломатії", на якому виступив голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Він заявив, що Росія не збирається зупиняти війну проти України.

Також ми писали, що український фрістайліст Олександр Абраменко завершив кар'єру і більше не виступатиме за збірну України. В Олімпійській збірній країни його замінить інший спортсмен.

спорт Україна Олімпійські ігри Париж Росія

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