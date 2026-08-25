В ПСЖ назвали условия возможного ухода Забарного

Илья Забарный на поле. Фото: Getty Images

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Французский "ПСЖ" допускает продажу украинского защитника Ильи Забарного до закрытия трансферного окна. Парижский клуб готов рассматривать предложения по 23-летнему футболисту. Сумма должна позволить полностью компенсировать затраты на его переход из "Борнмута".

Забарный провел первый сезон во Франции после трансфера за 63 млн евро, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Le Parisien.

Во Франции ждали от Забарного большего

Французские журналисты отметили, что украинец не сразу адаптировался к требованиям парижской команды и в первой половине сезона испытывал проблемы с позиционной игрой, действиями на глубине и началом атак. Весной пресса отмечала улучшение: Илья Забарный провел несколько качественных матчей, стал увереннее действовать в единоборствах и лучше выбирать позицию.

В сезоне-2025/26 Забарный сыграл 37 матчей за "ПСЖ" и забил один гол. В Лиге 1 на его счету 28 матчей, а в Лиге чемпионов он провел семь встреч; вместе с парижанами украинец выиграл чемпионат Франции и Лигу чемпионов.

Несмотря на смешанные оценки первого сезона, Забарный остается игроком "ПСЖ" с действующим контрактом до 2030 года. В новом сезоне защитник уже получил игровую практику, в частности провел полный матч против "Ланса" 16 августа, однако в последней встрече с "Ренном" 23 августа остался в запасе.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что "Барселона" до начала осени может продать футболистов на сумму около 200 млн евро.

Также Новини.LIVE цитировали Тайсона Фьюри, который раскритиковал Энтони Джошуа накануне объявления даты противостояния британцев.