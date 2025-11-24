Видео
Україна
В России умерла легенда советского футбола и Спартака

В России умерла легенда советского футбола и Спартака

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 07:30
обновлено: 07:46
Умер легендарный форвард Спартака Никита Симонян
Никита Симонян. Фото: росСМИ

В России умер легендарный игрок и тренер СССР Никита Симонян. Умершему было 99 лет.

Об этом сообщили росСМИ со ссылкой на президента Союза ветеранов футбола России Александра Мирзояна.

Читайте также:
Никита Симонян
Никита Симонян. Фото: росСМИ

Умерла легенда "Спартака"

Олимпийский чемпион по футболу и лучший бомбардир в истории московского "Спартака" Никита Симонян скончался на 100-м году жизни.

Симонян оставил огромный след в истории советского футбола. После сухумского "Динамо" и "Крыльев Советов" он на десять лет стал одной из главных фигур в становлении "Спартака". За красно-белых форвард провел 233 матча и забил 133 гола, что до сих пор остается клубным рекордом.

В составе "Спартака" Симонян четыре раза выигрывал чемпионат СССР как игрок (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды — как главный тренер (1962, 1969). Он также получил три Кубка СССР, а его стиль игры и умение забивать сделали его одним из самых ярких нападающих той эпохи.

На международном уровне Симонян стал чемпионом Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне в составе сборной СССР, где был одним из лидеров команды и забил важные мячи на турнире.

Позже он работал тренером сборной, где, среди прочих, помогал Валерию Лобановскому. Также он занимал позицию вице-президента РФС.

Напомним, Швеция готова принять матч плей-офф отбора ЧМ-2026 против Украины.

"Ромы" решила будущее украинского форварда Артема Довбика.

СССР футбол умершие Россия Спартак Москва
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
