Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт В Росії померла легенда радянського футболу та Спартака

В Росії померла легенда радянського футболу та Спартака

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 07:30
Оновлено: 07:46
Помер легендарний форвард Спартака Микита Симонян
Микита Симонян. Фото: росЗМІ

В Росії помер легендарний гравець та тренер СРСР Микита Симонян. Померлому було 99 років.

Про це повідомили росЗМІ з посиланням на президента Союзу ветеранів футболу Росії Олександра Мирзояна.

Реклама
Читайте також:
Никита Симонян
Микита Симонян. Фото: росЗМІ

Померла легенда "Спартака"

Олімпійський чемпіон з футболу та найкращий бомбардир в історії московського "Спартака" Микита Симонян помер на 100-му році життя.

Симонян залишив величезний слід в історії радянського футболу. Після сухумського "Динамо" та "Крил Рад" він на десять років став однією з головних постатей у становленні "Спартака". За червоно-білих форвард провів 233 матчі та забив 133 голи, що досі залишається клубним рекордом.

У складі "Спартака" Симонян чотири рази вигравав чемпіонат СРСР як гравець (1952, 1953, 1956, 1958) і двічі — як головний тренер (1962, 1969). Він також здобув три Кубки СРСР, а його стиль гри й уміння забивати зробили його одним із найяскравіших нападників тієї епохи.

На міжнародному рівні Симонян став чемпіоном Олімпійських ігор 1956 року у Мельбурні у складі збірної СРСР, де був одним із лідерів команди та забив важливі м’ячі на турнірі.

Пізніше він працював тренером збірної, де, серед інших, допомагав Валерію Лобановському. Також він обіймав позицію віцепрезидента РФС.

Нагадаємо, Швеція готова прийняти матч плей-оф відбору ЧС-2026 проти України.

"Роми" вирішила майбутнє українського форварда Артема Довбика.

СРСР футбол померлі Росія Спартак Москва
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації