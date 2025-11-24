Помер легендарний форвард Спартака Микита Симонян

Микита Симонян. Фото: росЗМІ

В Росії помер легендарний гравець та тренер СРСР Микита Симонян. Померлому було 99 років.

Про це повідомили росЗМІ з посиланням на президента Союзу ветеранів футболу Росії Олександра Мирзояна.

Реклама

Читайте також:

Микита Симонян. Фото: росЗМІ

Померла легенда "Спартака"

Олімпійський чемпіон з футболу та найкращий бомбардир в історії московського "Спартака" Микита Симонян помер на 100-му році життя.

Симонян залишив величезний слід в історії радянського футболу. Після сухумського "Динамо" та "Крил Рад" він на десять років став однією з головних постатей у становленні "Спартака". За червоно-білих форвард провів 233 матчі та забив 133 голи, що досі залишається клубним рекордом.

У складі "Спартака" Симонян чотири рази вигравав чемпіонат СРСР як гравець (1952, 1953, 1956, 1958) і двічі — як головний тренер (1962, 1969). Він також здобув три Кубки СРСР, а його стиль гри й уміння забивати зробили його одним із найяскравіших нападників тієї епохи.

На міжнародному рівні Симонян став чемпіоном Олімпійських ігор 1956 року у Мельбурні у складі збірної СРСР, де був одним із лідерів команди та забив важливі м’ячі на турнірі.

Пізніше він працював тренером збірної, де, серед інших, допомагав Валерію Лобановському. Також він обіймав позицію віцепрезидента РФС.

Нагадаємо, Швеція готова прийняти матч плей-оф відбору ЧС-2026 проти України.

"Роми" вирішила майбутнє українського форварда Артема Довбика.