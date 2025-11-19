Сборная России по футболу. Фото: instagram.com/teamrussia

Сборная России по футболу пока не допущена к официальным турнирам. Поэтому они сейчас играют товарищеские матчи с командами из Африки, Азии и Южной Америки.

Известный российский эксперт Александр Бубнов в эфире росСМИ заявил, что сборные Украины и Грузии уничтожат Россию.

Александр Бубнов. Фото: росСМИ

Украина легко обыграет Россию

Бубнов резко оценил уровень современной сборной России и заявил, что команда не смогла бы достойно противостоять ведущим сборным постсоветского пространства.

По его мнению, даже в домашнем матче россияне потерпели бы разгром от Украины или Грузии с Хвичей Кварацхелией. Бубнов также поставил под сомнение шансы России в игре против Армении, намекнув, что даже этот поединок стал бы серьезным испытанием.

В своем эмоциональном комментарии Бубнов подчеркнул, что нынешний уровень российской команды не позволяет конкурировать даже со средними европейскими сборными, не говоря уже о соседях, которые участвуют в квалификации к мировым турнирам.

В ноябре Россия провела два товарищеских матча и сыграла вничью с Перу (1:1), а затем уступили сборной Чили (0:2).

Напомним, бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич сделал заявление.

