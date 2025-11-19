В Росії упевнені, що збірна України з футболу розірве команду РФ
Збірна Росії з футболу наразі не допущена до офіційних турнірів. Тому вони наразі грають товариські матчі з командами з Африки, Азії та Південної Америки.
Відомий російський експерт Олександр Бубнов в ефірі росЗМІ заявив, що збірні України та Грузії знищать Росію.
Україна легко обіграє Росію
Бубнов різко оцінив рівень сучасної збірної Росії та заявив, що команда не змогла б гідно протистояти провідним збірним пострадянського простору.
На його думку, навіть у домашньому матчі росіяни зазнали б розгрому від України чи Грузії з Хвічею Кварацхелією. Бубнов також поставив під сумнів шанси Росії у грі проти Вірменії, натякнувши, що навіть цей поєдинок став би серйозним випробуванням.
У своєму емоційному коментарі Бубнов підкреслив, що нинішній рівень російської команди не дозволяє конкурувати навіть із середніми європейськими збірними, не кажучи вже про сусідів, які беруть участь у кваліфікації до світових турнірів.
В листопаді Росія провела два товариські матчі й зіграла внічию з Перу (1:1), а згодом поступилися збірній Чилі (0:2).
