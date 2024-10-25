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Ващук раскритиковал Шовковского после матча Лиги чемпионов

25 октября 2024 15:15
Станислав Костюк - Редактор
Ващук раскритиковал Шовковского и дал прогноз на матч Динамо с Шахтером
Александр Шовковский во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"
Станислав Костюк - Редактор

Бывший защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Владислав Ващук поделился мнением о поражении столичной команды в матче третьего тура Лиги Европы.

Ващук считает выбор стартового состава "бело-синих" ошибкой, сообщает "Трибуна".  

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Александр Шовковский выпустил резервный состав на матч Лиги Европы против "Ромы". Владислав Ващук связывает это решение с тем, что на выходных "Динамо" сыграет важный матч с "Шахтером" в чемпионате Украины. Таким образом наставник "бело-синих" предоставил отдых своим игрокам. 

Владислав Ващук
Владислав Ващук на благотворительном мероприятии. Фото: facebook.com/vashchukvlad/

Что Ващук сказал о "Динамо" 

Эксперт выделил ошибки молодых защитников Биловара и Михавко, из-за которых и был назначен пенальти в ворота киевской команды. Гол, который Довбик забил с одиннадцатиметровой отметки, стал единственным в матче. 

Ващук отметил, что "Динамо" плотно играло в обороне, но стартовый состав команды не позволил ей набрать хотя бы один балл. Киевляне проиграли уже третий подряд поединок в Лиге Европы. 

Александр Тымчик
Александр Тымчик во время матча с "Ромой". Фото: пресс-служба "Динамо"

Бывший футболист "бело-синих" не уверен, что решение тренера поберечь основной состав, поможет команде обыграть "Шахтер" в чемпионате Украины. Ващук ждет от матча "Динамо" с "горняками" суровую борьбу. Он считает, что выиграет та команда, которая лучше подготовится к противостоянию в психологическом плане. 

Напомним, голкипер "Динамо" Руслан Нещерет попросил одного из футболистов "Ромы" сделать подарок невесте украинского игрока. 

А вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин оказался в сфере интересов мюнхенской "Баварии". 

Динамо футбол ФК Шахтер Владислав Ващук спорт Александр Шовковский

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