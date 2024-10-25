Ващук розкритикував Шовковського та дав прогноз на матч Динамо із Шахтарем

Олександр Шовковський під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній захисник збірної України та київського "Динамо" Владислав Ващук поділився думкою про поразку столичної команди у матчі третього туру Ліги Європи.

Ващук вважає вибір стартового складу "біло-синіх" помилкою, повідомляє "Трибуна".

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Олександр Шовковський випустив резервний склад на матч Ліги Європи проти "Роми". Владислав Ващук пов'язує це рішення з тим, що у вихідні "Динамо" зіграє важливий матч із "Шахтарем" у чемпіонаті України. Таким чином, наставник "біло-синіх" надав відпочинок своїм гравцям.

Владислав Ващук на благодійному заході. Фото: facebook.com/vashchukvlad/

Що Ващук сказав про "Динамо"

Експерт виділив помилки молодих захисників Біловара та Михавка, через які й було призначено пенальті у ворота київської команди. Гол, який Довбик забив з одинадцятиметрової позначки, став єдиним у матчі.

Ващук зазначив, що "Динамо" щільно грало в обороні, але стартовий склад команди не дозволив їй набрати бодай один бал. Кияни програли вже третій поспіль поєдинок у Лізі Європи.

Олександр Тимчик під час матчу із "Ромою". Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній футболіст "біло-синіх" не впевнений, що рішення тренера поберегти основний склад допоможе команді обіграти "Шахтар" у чемпіонаті України. Ващук чекає від матчу "Динамо" із "гірниками" сувору боротьбу. Він вважає, що виграє та команда, яка краще підготується до протистояння у психологічному плані.

Нагадаємо, голкіпер "Динамо" Руслан Нещерет попросив одного із футболістів "Роми" зробити подарунок нареченій українського гравця.

А воротар "Бенфіки" Анатолій Трубін опинився у сфері інтересів мюнхенської "Баварії".